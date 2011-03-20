Занятия йогой в Минске. Хатха-йога, кундалини-йога и термо-йога

Городской ритм, стрессы и волнения чужды этой древнеиндийской системе. Йога – бухта удовлетворения, прилив энергии и радости.

Дарья Прудникова, преподаватель йоги:

Йога – это своеобразная система совершенствования человека. Цель йоги – развитие всех потенциальных возможностей человека.

Особенность занятий йогой – комплексный подход. Развивая тело, развиваем сознание, работаем с умом и духом, улучшаем фигуру и приводим в норму психоэмоциональное состояние. В йоге методы и принципы работы схожие. Различия только в подходах и акцентах разных школ.

Дарья Прудникова, преподаватель йоги:

Самая распространенная – это хатха-йога. Это работа с телом. По средствам работы с физическим телом мы работаем с энергетическим телом и со своим сознанием.

Есть такое направление как кундалини-йога. Эта йога, которая работает и с физическим, и с энергетическим телом. Там много дыхательных практик. А также делается определенный акцент на работу со звуком, на работу с мантрами, которые создают определенные настройки нашего ума и положительно влияют на наше психоэмоциональное состояние.

У меня есть специальный зал для занятия термо-йогой. Здесь тоже, как и в хатха-йоге, проводится работа с телом. Но здесь воссоздаются определенные условия: повышенная температура и влажность. И человек выполняет определенные позы. Очень быстро происходит процесс открытия пор, человек начинает быстро очищать свой организм от шлаков и токсинов. Он быстро теряет вес, все лишнее уходит. Также увеличивается гибкость и мышечный тонус.

Для занятий вам потребуется только удобная мягкая натуральная одежда и коврик, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Несколько секунд настройки – можно начинать.

В простой позе – руки на коленях. С вздохом энергично поднимайте плечи, с выдохом расслабляйте руки. Делайте упражнения около двух минут, и вы расслабите мышцы плечевого пояса, в которых часто накапливается лишнее напряжение.

Далее – снимаем стресс в брюшной полости и тонизируем внутренние органы. Сделаем суфийский круг (смотрите видео): в простой позе вращайте нижнюю часть туловища, голову и плечи старайтесь держать неподвижно. Вдох – движение вперед, выход – назад.

А для тренировки центра нашей выносливости, жизненной энергии и пупочной чакры необходимо сделать нечто наподобие знакомой «лодочки», только на спине.

Поза натяжения: поднимите ноги на 20 см, руки вытяните над бедрами, поднимите голову и сделайте шейный замок. Смотрите на пальцы ног и начинайте активно дышать.

Сначала будет нелегко, но, освоив упражнение, вы улучшите работу репродуктивной, нервной и пищеварительной систем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Настоящее лекарство за 30 секунд.

Дарья Прудникова, преподаватель йоги:

Любой человек даже после одного занятия йогой может почувствовать, как его тело пришло в норму, укрепилось. На энергетическом уровне он может почувствовать ощущение заполненности. Даже после первого занятия он может ощутить, что стрессы и волнения, которые получил в течение рабочего дня, ушли, спрятались, скрылись.

Но все это лучше не слышать, а пробовать на практике. Убедитесь – йога не так скучна и не так проста, как кажется. Она с легкостью поспорит с нагрузками фитнеса, аэробики и танцев. Главное ее понять и позволить ей покорить ваше сердце.