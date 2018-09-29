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«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения

29 сентября 2018 17:31
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Новости Беларуси. Современные направления развития медицины: в Бресте прошел саммит по вопросам здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения-1

К дискуссии белорусских врачей присоединились специалисты из Польши и Франции. Иностранные коллеги поделились опытом в хирургии, онкологии и трансплантологии.

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения-4

Дариуш Оленски, директор Воеводской специализированной больницы (Польша):
Мы тесно сотрудничаем с Брестской областной больницей уже очень долго, может, 7-8 лет. Начиналось все с совместного проекта по кардиологии, который мы успешно реализовали. Его бюджет составлял около 8 миллионов евро.

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения-7

Жильбер Массард, руководитель отделения клиники Университетского госпиталя Страсбурга (Франция):
То, что мы видели, нам очень нравилось. С одной стороны оборудование, больницы и инфраструктура, с другой стороны – профессионализм не только врачей, но и медсестер, санитарок. Уровень совсем достойный по европейским стандартам.

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения-10

Подобный форум в Беларуси состоялся впервые – раньше такие встречи проходили в Польше. По итогам саммита участники подписали договор о трансграничном сотрудничестве.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Дариуш Оленски # Жильбер Массард # Фотофакт

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