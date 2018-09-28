В Беларуси впервые провели повторную трансплантацию сердца

Новости Беларуси. Пациентом стал 42-летний Александр Каптюг из Вилейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина пять лет жил с пересаженным сердцем. Проблем с донорским органом все эти годы не возникало: об операции знали лишь близкие, через год он вернулся к работе инженера и не избегал домашних нагрузок. Здоровье дало сбой в августе.

У Александра начала развиваться васкулопатия трансплантата – это, когда происходит закрытие практически всех сосудов. Кардиологи, собрав консилиум, приняли решение: пациент нуждается в срочной ретрансплантации. Донорское сердце - при редкой группе крови это большая удача – появилось буквально через три дня. Операцию хирурги РНПЦ Кардиология провели 23 сентября. Вмешательство прошло успешно. Сейчас пациент уже идет на поправку и переведен в терапевтическое отделение.

Александр Каптюг, пациент РНПЦ «Кардиология»: Здесь нет вопроса – страшно или нет, важно, хочешь ли ты жить. Самое главное – хочешь ли нормально жить. Первое, что я планирую, это наконец окрепнуть, пока у меня слабость. Когда все это начнет налаживаться, буду работать. Без дела жить скучно.

Опытом проведения ретрансплантаций на постсоветском пространстве обладает всего одна клиника - в России. Но даже четвертьвековая история центра насчитывает не более десятка подобных операций. Белорусские кардиохирурги проделали буквально ювелирную работу: вмешательство пришлось проводить по сути на сплошном рубце. Операция длилась 12 часов.

Сергей Спиридонов, заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ «Кардиология»:

На самом деле опыт у нас более 300 операций, поэтому, имея определенный багаж знаний, мы подошли к этой ретрансплантации. Она имеет несколько особенностей технических: это спаечный процесс, повторные операции всегда тяжелее. Вторая особенность – эти люди получают иммуносупрессию, у них имунная система ослаблена, поэтому надо быть на чеку, чтобы не было развития инфекционных осложнений.

Впереди у Александра – месяцы реабилитации. Пациент настроен оптимистично. Дома его ждут жена и двое детей.