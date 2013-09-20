Новости Беларуси. «Уличная поликлиника» откроется 20 сентября в Гродно. Её временно пропишут возле городского молодежного центра. Прямо на свежем воздухе там можно будет получить совет терапевта, кардиолога, эндокринолога, педиатра и других специалистов. Также все желающие смогут измерить температуру, артериальное давление и вес.

Кроме того, для «уличных пациентов» организуют дегустацию продуктов здорового питания, фито-витаминных и минеральных комплексов, натуральных лечебных средств. Для маленьких гродненцев будут работать игровые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.