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«Уличная поликлиника» откроется 20 сентября в Гродно

20 сентября 2013 08:15
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Новости Беларуси. «Уличная поликлиника» откроется 20 сентября в Гродно. Её временно пропишут возле городского молодежного центра. Прямо на свежем воздухе там можно будет получить совет терапевта, кардиолога, эндокринолога, педиатра и других специалистов. Также все желающие смогут измерить температуру, артериальное давление и вес.

Кроме того, для «уличных пациентов» организуют дегустацию продуктов здорового питания, фито-витаминных и минеральных комплексов, натуральных лечебных средств. Для маленьких гродненцев будут работать игровые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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