Диетолог Светлана Кашицкая: Грибы – низкокалорийный, полезный продукт!

Правда ли, что грибы очень полезны для здоровья и стройной фигуры и как их правильно употреблять, если они, в то же время, считаются тяжёлыми для пищеварения?

Светлана Кашицкая, врач-диетолог, эксперт по правильному питанию:

Многие говорят о том, что грибы – тяжёлая для усвоения пища, и это действительно так. Один из белков, который называется пектин, содержится в грибах. Человеческий организм практически не усваивает и не перерабатывает его. Именно наличие в грибах пектина и стало причиной того, что грибы «прославились», как тяжёлая для организма пища.

Но ведь то, что вредит, может быть и лекарством. Если в организм попадает небольшое количество пектина, то именно этот белок оказывает неоценимую помощь для очищения кишечника.

Грибы на нашем столе – масса положительных эмоций и очевидная польза для фигуры. Если не «топить» их в сметане или в большом количестве масла, они могут служить идеальной, низкокалорийной и высокопитательной едой.

В грибах витамины группы В содержатся в большом количестве. Даже больше, чем в злаковых и овощных культурах. Грибы способствуют выведению из организма вредного холестерина и принимают участие в выработке гормонов гипофиза. Поддерживают иммунитет. Содержат меланин, который известен своими великолепными противораковыми свойствами.