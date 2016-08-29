Насыщенные жиры и трансжиры: как не допустить развитие сердечно-сосудистых заболеваний?

Вопрос: Очень люблю сыр, но в нём, как известно, содержатся насыщенные жиры. Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбирать сыр и как часто его можно употреблять и чем опасны насыщенные жиры?

Ответ: Миф о том, что насыщенный жир является причиной сердечно-сосудистых заболеваний – не верен! Настоящий вред нашему здоровью наносят не насыщенные жиры, а трансжиры.

Они очень токсичны и накапливаются в организме, и вот они приводят к таким заболеваниям как атеросклероз, болезни сердца: ишемическая болезнь, инфаркт миокарда, риск развития диабета. Трансжиры содержатся в маргарине, почти все виды покупных майонезов и майонезы, подобные соусам, – содержат трансжиры.

Конечно же, фаст-фуд, особенно картошка Фри (в ней 40% от общего количества трансжиров!), попкорн, мясные и прочие полуфабрикаты (колбасы и любые запанированные покупные изделия), сухие концентраты супов, соусов, десертов, кремов, порошки для всевозможного «забеливания» кофе, чипсы, вафли, крекеры, пончики, печенье и все их близкие дальние родственники, покупные тортики, конфеты – всё, что вам вкусно, – в большинстве своём содержит трансжиры.

Рекомендации: Сам насыщенный жир не приведёт к болезням сердца или к сердечно-сосудистым заболеваниям. Опасность для вас несут трансжиры. Поэтому помните об этом! И лучше всего употреблять не обезжиренные продукты, а жирные продукты.

То есть, хотите купить майонез, берите майонез наибольшей жирности. Если решили его съесть, лучше съешьте меньшее количество, но качественного майонеза, в котором будут настоящие натуральные продукты.

Если вы следите за своей фигурой и боитесь поправиться, то, конечно, лучше, чтобы сыр был до 20% жирности. Не ставьте сыр, как любимое лакомство в ужин.