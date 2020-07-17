Стоматолог назвал самую вредную для зубов еду

Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.
Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска:
Газировка, леденцы. Самым кариесогенным пищевым агентом являются леденцы, карамельки.
Можно ли съесть леденец и после этого сразу же почистить зубы?
Сергей Кулик:
Можно. Но тогда нужно иметь при себе всегда зубную щетку, а леденец мы кушаем не всегда дома.