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Стоматолог назвал самую вредную для зубов еду

17 июля 2020 11:57
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Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска:
Газировка, леденцы. Самым кариесогенным пищевым агентом являются леденцы, карамельки.

Можно ли съесть леденец и после этого сразу же почистить зубы?

Сергей Кулик:
Можно. Но тогда нужно иметь при себе всегда зубную щетку, а леденец мы кушаем не всегда дома.

# Стоматология # Здоровье # Сергей Кулик # Илона Волынец

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