Современные методы лечения онкологических заболеваний

Профилактика онкологических заболеваний

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», главный внештатный онколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук:

То, что человек может сделать сам: образ жизни, забота о своем здоровье.

Генетическое консультирование, которое проводится в Минском онкодиспансере. Пока мы активно используем панель, которая направлена на выявление предрасположенности к раку молочной железы.

Выявление предопухолевых заболеваний и заболеваний на ранних стадиях.

Светлана Сиренко, зам. главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Регулярно проходить те осмотры, которые предоставила возможность государство.

Методы лечения

Лучевая терапия

Галина Сильченко, зам. Главного врача по радиологической службе УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Лучевым методом хорошо лечится рак кожи.

Как самостоятельный метод, лучевая терапия применяется при раке гортани первой и второй стадии, причем наступает полное излечение пациента.

Галина Сильченко:

Абсолютное излечение, без всяких последствий. Эти люди живут очень долго, без всяких ограничений, у них восстанавливается голосовая речь.

Новые тенденции в лучевой терапии — максимальное подведение дозы излучения к опухоли и нивелирование побочных действий лечения.

Непосредственно перед началом лучевой терапии проводится своего рода «репетиция лечения».

Елена Харецкая, врач-рентгенолог УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Если мы не туда разметим наше поле, не туда поставим координаты, соответственно, лучевое лечение будет не успешно.

Попасть в ту область, которая поражена болезнью, этого мало. Ее нужно поразить с определенной дозой: ни больше, ни меньше.

Брахитерапия

Ирина Рыжанкова, врач-радиационный онколог УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Возможность подобраться к глубоко расположенной опухоли и менее вероятное поражение окружающих тканей.

В этом преимущество контактной лучевой терапии (или кюри терапии). Источник излучения вводится внутрь пораженного органа. Лучше всего этот метод подходит для лечения таких форм рака, которые, так сказать, легко доступны рукам врача.

Ирина Рыжанкова:

Это заболевания кожи, гинекология, заболевания нижнего отдела прямой кишки, пищевода.

В большинстве случаев брахитерапия дополняет другие виды лечения. Мультидисциплинарный подход, который дает свой эффект. При условии настроенности на выздоровление самого пациента.

Метод фотодинамической терапии

В чем суть метода фотодинамической терапии?

Владимир Караник:

Можно сказать, что разработка и внедрение этого метода всегда находилась на передовых позициях. Многие онкологи относились к нему недостаточно серьезно, на сегодняшний момент он все больше находит своих сторонников. Суть этого метода заключается в том, что в организм больного вводится специальное вещество, которое называется фотосенсибилизатор, которое в таком виде не токсично и не опасно для организма.

В Беларуси есть собственный фотосенсибилизатор, который показывается высокую эффективность и более низкую стоимость, чем западные аналоги, причем не уступая, а иногда превосходя их эффективность. После введения фотосенсибилизатора, вещество распространяется по организму.

Ученые сегодня работают над тем, чтобы вещество накапливалось в опухолевых тканях в большем количестве, чем в здоровых тканях. Определенный коэффициент, который показывает это, уже есть, работа по его увеличению продолжается дальше.

После этого, пораженная зона облучается лазерным светом определенной длинны волной, причем мощность лазера не такая, что она вызывает повреждения тканей, нет, она воспринимается пациентом как тепловая процедура. Когда свет данной длины волны взаимодействует с фотосенсибилизатором, который располагается в клетке, он распадается под действием этого света с образованием токсических веществ, соответственно токсические вещества приводят к гибели клетки.

Владимир Литохин, заведующий приемно-диагностическим отделением УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Внутривенно вводится препарат, который локально накапливается в опухоли. В последующем на опухоль проводится фотодинамическая терапия, т.е освещается лучом определенной длины волны, в следствии чего препарат распадается с выделением активного кислорода, который разрушает опухолевые клетки.

Здоровые клетки организма при этом не повреждаются, а сама процедура для пациента практически безболезненна.

Владимир Литохин:

Метод эффективен при многих формах, например при раке кожи. В базальноклеточной форме рака кожи, плоскоклеточной. С паллиативной целью, для уменьшения размеров опухоли: при опухоли пищевода.

Фотодинамическая терапия позволяет не просто лечить рак, но лечить его «красиво».

Владимир Литохин:

На промежуточном этапе смотрится немного жутковато, поскольку образуется струп на месте и заживление проходит непосредственно под струпом. Когда струп отторгается, на коже остается небольшое пятнышко.

Не только эстетично, но и сравнительно легко бороться с опухолями с помощью фотодинамической терапии, ведь этот метод лечения даже не требует госпитализации.

Владимир Литохин:

Для пациентов, которым предстоит тяжелая операция, связанная с пластикой на лице, в таких неудобных местах, как: носогубный треугольник, угол рта или угол века, - этот метод удобен, поскольку он поможет избежать каких-либо косметических дефектов.

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», главный внештатный онколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук:

Это такой идеальный метод, который позволяет облучить и не повредить здоровые ткани. Единственное ограничение: мы можем лечить только наружные локализации, куда можно провести световод и там, где имеется полость, где можно провести «засветку». Второе - свет проникает на недостаточную глубину, поэтому этот метод рассчитан на поверхностные опухоли.

На сегодняшний момент, это один из методов исследования при лечении дисплазии или предопухолевого заболевания шейки матки, т.е либо хирургический метод лечения- удаление слизистой либо фотодинамическая терапия - приведение слизистой в нормальное состояние. Для молодых женщин, которые планируют беременеть и рожать, возможно, этот метод создает меньше проблем в будущем для вынашивания беременности.

Начали с этого белорусы в РНПЦ онкологии, сейчас появляются данные из мировых публикаций о том, что применение фотодинамической терапии, не местное, а общее ввели. Это, когда вводится фотосенсибилизатор, а потом проводится лазерное облучение крови и эти продукты распространяются по всему организму. Получен достаточно неплохой эффект у пациентов с распространенным опухолевым процессом в тех возможностях, в который возможности химиотерапии резко ограничены. Это то, над чем будем развиваться дальше.

Фотодинамическая терапия в Беларуси присутствует, она есть и в Минском онкодиспансере в РНПЦ онкологии, там есть целое отделение, которое этим занимается. Метод многообещающий, локальный и эффективный.