Глазной банк планируют открыть в Беларуси в 2015 году

Новости Беларуси. Глазной банк планируют открыть в Беларуси уже в 2015 году. Это позволит проводить плановые операции больным с заболеваниями роговицы глаза.

Речь идет о медучреждении, которое будет заниматься поиском, заготовкой, хранением и распределением тканей для трансплантации.

В настоящее время хирургические технологии по пластике роговой оболочки глаза широко используют белорусские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Имшенецкая, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Те пациенты, которые поступают с экстренной патологией язвы роговицы, прободения, перфорации, чтобы там вообще не было никаких сроков для ожидания.