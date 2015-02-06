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Глазной банк планируют открыть в Беларуси в 2015 году

06 февраля 2015 10:38
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Новости Беларуси. Глазной банк планируют открыть в Беларуси уже в 2015 году. Это позволит проводить плановые операции больным с заболеваниями роговицы глаза.

Речь идет о медучреждении, которое будет заниматься поиском, заготовкой, хранением и распределением тканей для трансплантации.

В настоящее время хирургические технологии по пластике роговой оболочки глаза широко используют белорусские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Имшенецкая, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Те пациенты, которые поступают с экстренной патологией язвы роговицы, прободения, перфорации, чтобы там вообще не было никаких сроков для ожидания.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье # Татьяна Имшенецкая

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