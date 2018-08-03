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Солнечные ожоги: профилактика и лечение. Советы дерматолога

03 августа 2018 08:51
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Любителям бронзового загара и пляжного отдыха следует быть осторожными. Ведь последствия чрезмерного пребывания на солнце – самые непредсказуемые. Одни из них – солнечные ожоги. Как их можно предотвратить, об их лечении и последствиях рассказывает дерматолог.

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# Консультация врача # Здоровье # Самир Горейши

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