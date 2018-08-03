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«15 минут два раза в неделю». Дерматолог рассказал, сколько можно загорать

03 августа 2018 09:36
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Новости Беларуси. Сколько можно быть на солнце, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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Самир Горейши, дерматолог:
Солнечные лучи, или ультрафиолет необходимы для синтеза или выработки витамина D.

Это – правда.

Но достаточно 15 минут два раза в неделю попадания солнца на руки или на кожу лица для того, чтобы выработалось достаточное количество витамина D. Лежать на пляже с утра до вечера категорически запрещено. В виде исключения, может быть, иногда: с утра – до 11 часов, и с четырёх часов до вечера – с солнцезащитными кремами.

Солнечные ожоги: профилактика и лечение. Советы дерматолога

# Консультация врача # Здоровье # Самир Горейши

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