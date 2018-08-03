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«Рыжие, блондины и люди со светлыми глазами». Почему им стоит опасаться солнца?

03 августа 2018 09:37
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Новости Беларуси. К каким последствиям может привести солнечный ожог, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Самир Горейши, дерматолог:
Солнечные ожоги, полученные в детстве, по статистике ВОЗ, может привести в дальнейшем к появлению рака кожи или увеличивает риск меланомы. Воздействие ультрафиолета – это очень-очень серьёзное воздействие, потому что приводит к изменению структуры ДНК или клеточной информации, которое в дальнейшем может привести к очень-очень тяжёлым последствиям.

Особенно у людей I, II, III светотипов кожи.

Это – рыжие люди, блондины и люди со светлыми глазами.

Солнечные ожоги: профилактика и лечение. Советы дерматолога

# Консультация врача # Здоровье # Самир Горейши

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