«Рыжие, блондины и люди со светлыми глазами». Почему им стоит опасаться солнца?

Новости Беларуси. К каким последствиям может привести солнечный ожог, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Самир Горейши, дерматолог:

Солнечные ожоги, полученные в детстве, по статистике ВОЗ, может привести в дальнейшем к появлению рака кожи или увеличивает риск меланомы. Воздействие ультрафиолета – это очень-очень серьёзное воздействие, потому что приводит к изменению структуры ДНК или клеточной информации, которое в дальнейшем может привести к очень-очень тяжёлым последствиям.

Особенно у людей I, II, III светотипов кожи.

Это – рыжие люди, блондины и люди со светлыми глазами.

Солнечные ожоги: профилактика и лечение. Советы дерматолога