СМИ: Анна Самохина неправильно вышла из диеты

В прошлом году Госконтроль выявил около 20 видов нарушений среди импортеров

В прошлом году в Беларусь ввезли импортных товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, на 4 миллиарда долларов. Если разделить на всех белорусов, то выйдет, что каждый должен был бы потратить исключительно на иностранную продукцию почти пять сотен условных.