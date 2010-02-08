СМИ: Анна Самохина неправильно вышла из диеты

Еще в конце ноября 2009 года актриса Анна Самохина почувствовала боли в желудке. Гастроскопия обнаружила раковую опухоль в запущенной стадии. Что же стало причиной ужасного недуга, так внезапно сразившего Анну? По свидетельствам близких, Самохина всю жизнь сидела на жестких диетах, не делая никаких исключений ни при каких обстоятельствах. Основу ее рациона составляла нежирная растительная пища.
Однако в 2009 году актриса очень увлеклась мясом - в том числе и жареным - которое употребляла до трех раз в день. Врачи допускают, что такое потрясение для желудка, не привыкшего к обилию животной пищи, вполне могло сыграть роль канцерогенного фактора, сообщает zhirki.info.