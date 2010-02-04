Сегодня всемирный День борьбы против рака

Каждый год во всем мире регистрируют 10 миллионов новых случаев заболеваний.

И тема нынешнего года - "Рак тоже можно предотвратить". Она привлечет внимание к простым мерам по профилактике опасного заболевания. А это – отказ от курения и неумеренного употребления алкоголя, здоровое питание и регулярная физическая активность.

В наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, что дает возможность предотвратить не менее трети новых случаев. Есть также методики, которые позволяют выявлять это заболевание на ранней стадии и проводить эффективное лечение еще одной трети.