В прошлом году Госконтроль выявил около 20 видов нарушений среди импортеров

В прошлом году в Беларусь ввезли импортных товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, на 4 миллиарда долларов. Если разделить на всех белорусов, то выйдет, что каждый должен был бы потратить исключительно на иностранную продукцию почти пять сотен условных.

Маркетологи скажут, что импорт – это хорошо. Ведь он создает здоровую конкуренцию на рынке. А вот медики и гигиенисты скажут, что импорт плох, когда он опасен для здоровья, а контролеры добавят, особенно, когда ввезенный товар не отвечает белорусским законам.

Товарные знаки, маркировка, сертификаты и удостоверения, казалось бы, априори, являются гарантами качества. Это дело любого уважающего себя бизнеса. Брэнд рождается в свободной конкуренции, но и здесь брак случается по расчету. Одни создают имидж открыто, другие в их тени выходят на закрытый рынок.

В мире серый товар приносит кустарям миллиарды долларов ежегодно. И иногда даже проверенные временем импортеры возьмут да и привезут в Беларусь непроверенный товар.

Галина Жданович, заместитель начальника главного управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

— Мы должны поставить заслон в первую очередь импортной продукции, которая не соответствует нашему законодательству.

Чтобы товар попал на прилавки, он должен пройти особый документальный «церемониал», в том числе и маркировку импорта, которая является путевкой товара на белорусский рынок. Наклейка с голограммой на упаковке с соком или на бутылке с газировкой говорит о том, что это – честный товар.

В прошлом году Госконтроль после контрольной закупки в магазинах и на рынках выявил около 20 видов нарушений среди импортеров: маркировка не по правилам, сертификаты – не по заслугам.

Галина Жданович, заместитель начальника главного управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

- Была запрещена реализация товаров на сумму 4,7 миллиардов белорусских рублей –это большой объем. Отменено действие 125 сертификатов соответствия на серийное производство. Причем где-то процентов 30 сертификатов по недостаткам маркировки. Приостановлено действие 71 сертификата соответствия до устранения нарушения. На 44 партии товаров введен запрет на ввоз.

На этой неделе несоответствие вышло с одним сертификатом соответствия. В брестском магазине в детском отделе под видом игрушки продавались секс-наручники со слоганом «Пристегни к себе того, кого любишь». А на коробке по-польски написано: «Внимание! Современный продукт предназначен для взрослых людей. Не передавать для игр детям!».

Сергей Голубев, директор Дома торговли:

— Наша главная цель – проверить качество товара. Уже органы сертификации дают оценку, можно ли его продавать, к примеру, в детских магазинах.

Ирина Захаренкова, начальник сектора сертификации товаров народного потребления Белорусского государственного института метрологии:

- Родители, выбирая игрушку, должны решать, нужна ли она ребенку. Мы только подтверждаем безопасность, а также то, что она прошла все необходимые процедуры подтверждения сертификации.

Этот товар, возможно и безопасный, но как на наручники с розовым пушком могли выдать сертификат как на игрушку для детей от трех лет – предстоит разобраться.

К слову, разобрали курьезный товар с полок быстро. Или спрятали от греха подальше. Стоили «неигрушки» чуть больше 8 тысяч белорусских рублей, когда в интернет-секс-шопах такого рода продукция стоит около 25 долларов.

С импортными товарами случаются и другие истории. Как показали проверки Госстандарта, каждый четвертый торговый объект продает несертифицированные товары, которые подлежат обязательной сертификации.

В итоге за 2009 контролеры запретили реализовывать китайских светильников и прочих турецких кофемолок на 11,5 миллиардов рублей.

Виктор Нарыгин, начальник отдела государственного надзора и контроля Госстандарта:

- Мы выявили нарушения по 1450 наименованиям продукции, а это около 90%. Импортная продукция в 80% случаев продавалась с нарушениями законов Беларуси.

Если пойти дальше и проблему некачественного импорта разложить на молекулы, то найдется еще больше интересного.

Составлен список товаров, которые в прошлом году не прошли гигиенические испытания, то есть попросту являются небезопасными для здоровья. На 150 страницах – более шести сотен партий. Здесь числятся и китайские термосы с превышением свинца в 13 раз, железа в 47 и 152 раза, хрома в 72 раз.

Но самые популярные из черного списка – товары детского ассортимента – это и игрушки, и штанишки, и распашонки. Например, в шариковом пластилине из Кореи уровень формальдегида превышал 72 раза, а вот партия под названием «Лови-кидай» для детей старше трех лет не прошла сертификацию из-за превышения фенола почти в 18 раз.

Наталья Грекова, научный сотрудник Республиканского научно-практического центра гигиены:

— Если опасное вещество встречается в таких больших концентратах, то из-за индивидуальной непереносимости ребенок может начать задыхаться. Бывает такое, что мы игрушку не доводим до химической лаборатории – мы просто запрещаем ее по уровню запаха. Это бывает в случаях, когда открываешь пакет и понимаешь, что ее выветривать просто бессмысленно.

Это вам не игрушки. Каждый день в лабораториях центра гигиены выявляют запредельные количества небезопасных химических элементов.

Сотрудник Республиканского научно-практического центра гигиены:

— Были конструкторы и шины от машины, содержание фенола в которых превышало норму в четыре раза.

Эксперты-гигиенисты для каждой детской забавы придумывают свою программу испытаний. Куклы, а точнее их части тела, взвешивают и погружают в мини-ванночку – купание длится несколько часов в дистиллированной воде. Если игрушка нездоровая, то экспертиза H2O выдаст все отклонения. Книги кладут в микроклиматическую камеру и обдувают ее воздухом. Потом этот воздух отсасывают и анализируют – есть ли формальдегид или метиловый спирт в обложке, а не источает ли ядовитым ароматом волшебная героиня со страниц сказки.

Юрий Присмотров, старший научный сотрудник лаборатории хроматографических исследований Республиканского научно-практического центра гигиены:

— Иногда при производстве книг могут использоваться такие материалы, что их не то что читать, а даже хранить нельзя.

Токсичным товарам ставят заслон. Ни одна игрушка с превышением допустимых норм легально на белорусский рынок не попадет. Это правило распространяется и на ложки, и на тарелки, и на сковородки – будь то китайского или турецкого производства. Риск для здоровья существует только в одном случае, если та же импортная посуда покупается вслепую – на рынке или с рук – без документов и без гарантии. Потому как в китайской кастрюле, допустим, с превышением свинца, железа или хрома можно сварить такой суп, от которого многим станет плохо.

Леонид Половинкин, руководитель отдела токсикологии Республиканского научно-практического центра гигиены:

— При длительном систематическом потреблении недоброкачественной посуды, которая не прошла испытания на качество, человек постепенно сам себя подвергает хроническому отравлению. Впоследствии могут возникнуть осложнения не только у человека, который употреблял пищу из этой посуды, но и у последующих поколений.

Импортеров токсичных зайчиков и ядовитых сковородок сразу просят ликвидировать продукцию или вернуть поставщику.

Ольга Бобко, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении:

— В соответствии с нашим законодательством, при выявлении такой продукции сразу же необходимо поставить в известность ее владельца. Происходит отказ от государственной гигиенической регистрацию. Владелец должен сообщить сертифицирующему органу, куда он дел эту продукцию.

Вам должны предоставить удостоверение о государственной гигиенической регистрации в любом магазине и на любом рынке при покупке, казалось бы, безобидного пластмассового китайского телефона для ребенка. Это гарантия безопасности от медиков. К тому же, в магазинах вам покажут и сертификат качества. Это поручительство от Госстандарта, но оно не распространяется на индивидуальных предпринимателей.

Ирина Захаренкова, начальник сектора сертификации товаров народного потребления Белорусского государственного института метрологии:

— Игрушки не включены в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Это распространяется на индивидуальных предпринимателей. На рынке игрушка может реализоваться только при наличии документа государственной гигиенической регистрации.

Покупательницу Раису Французову останавливают только размеры игрушки. А наличие или отсутствие удостоверений о государственной гигиенической регистрации на куклу с местного рынка ее не беспокоит. Она не думает о возможных фенолах и формальдегидах. На рынке Раису Анатольевну привлекает цена и личные симпатии к продавцу.

ГГР-ки на импортные игрушки и посуду на рынке нам показали. Но от интервью предприниматели отказались. Впрочем, здесь ничего удивительного. Ведь скрывать нечего только тому, у кого все в порядке, как у Марины Стеблевой. Все документы она показывает на камеру без смущения. А причина банальна – она торгует детской одеждой белорусского производства.

Марина Стеблева, индивидуальный предприниматель

— Если нужен чек – я выпишу. У меня такие же цены, как в магазине. Если сомневаетесь, могу показать накладные. Хоть цены и отпустили, мне невыгодно их поднимать. Потому что люди пойдут в магазин, поэтому я стараюсь их даже ниже сделать.

Импортным не торгую, потому что считаю нечестным кормить китайцев, а не своих людей. Это нечестно.