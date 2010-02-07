В прошлом году Госконтроль выявил около 20 видов нарушений среди импортеров

Маркетологи скажут, что импорт – это хорошо. Ведь он создает здоровую конкуренцию на рынке. А вот медики и гигиенисты скажут, что импорт плох, когда он опасен для здоровья, а контролеры добавят, особенно, когда ввезенный товар не отвечает белорусским законам.
Товарные знаки, маркировка, сертификаты и удостоверения, казалось бы, априори, являются гарантами качества. Это дело любого уважающего себя бизнеса. Брэнд рождается в свободной конкуренции, но и здесь брак случается по расчету. Одни создают имидж открыто, другие в их тени выходят на закрытый рынок.
В мире серый товар приносит кустарям миллиарды долларов ежегодно. И иногда даже проверенные временем импортеры возьмут да и привезут в Беларусь непроверенный товар.
Галина Жданович, заместитель начальника главного управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
— Мы должны поставить заслон в первую очередь импортной продукции, которая не соответствует нашему законодательству.
Чтобы товар попал на прилавки, он должен пройти особый документальный «церемониал», в том числе и маркировку импорта, которая является путевкой товара на белорусский рынок. Наклейка с голограммой на упаковке с соком или на бутылке с газировкой говорит о том, что это – честный товар.
В прошлом году Госконтроль после контрольной закупки в магазинах и на рынках выявил около 20 видов нарушений среди импортеров: маркировка не по правилам, сертификаты – не по заслугам.
Галина Жданович, заместитель начальника главного управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
- Была запрещена реализация товаров на сумму 4,7 миллиардов белорусских рублей –это большой объем. Отменено действие 125 сертификатов соответствия на серийное производство. Причем где-то процентов 30 сертификатов по недостаткам маркировки. Приостановлено действие 71 сертификата соответствия до устранения нарушения. На 44 партии товаров введен запрет на ввоз.
На этой неделе несоответствие вышло с одним сертификатом соответствия. В брестском магазине в детском отделе под видом игрушки продавались секс-наручники со слоганом «Пристегни к себе того, кого любишь». А на коробке по-польски написано: «Внимание! Современный продукт предназначен для взрослых людей. Не передавать для игр детям!».
Сергей Голубев, директор Дома торговли:
— Наша главная цель – проверить качество товара. Уже органы сертификации дают оценку, можно ли его продавать, к примеру, в детских магазинах.
Ирина Захаренкова, начальник сектора сертификации товаров народного потребления Белорусского государственного института метрологии:
- Родители, выбирая игрушку, должны решать, нужна ли она ребенку. Мы только подтверждаем безопасность, а также то, что она прошла все необходимые процедуры подтверждения сертификации.
Этот товар, возможно и безопасный, но как на наручники с розовым пушком могли выдать сертификат как на игрушку для детей от трех лет – предстоит разобраться.
К слову, разобрали курьезный товар с полок быстро. Или спрятали от греха подальше. Стоили «неигрушки» чуть больше 8 тысяч белорусских рублей, когда в интернет-секс-шопах такого рода продукция стоит около 25 долларов.
С импортными товарами случаются и другие истории. Как показали проверки Госстандарта, каждый четвертый торговый объект продает несертифицированные товары, которые подлежат обязательной сертификации.
В итоге за 2009 контролеры запретили реализовывать китайских светильников и прочих турецких кофемолок на 11,5 миллиардов рублей.
Виктор Нарыгин, начальник отдела государственного надзора и контроля Госстандарта:
- Мы выявили нарушения по 1450 наименованиям продукции, а это около 90%. Импортная продукция в 80% случаев продавалась с нарушениями законов Беларуси.
Если пойти дальше и проблему некачественного импорта разложить на молекулы, то найдется еще больше интересного.
Составлен список товаров, которые в прошлом году не прошли гигиенические испытания, то есть попросту являются небезопасными для здоровья. На 150 страницах – более шести сотен партий. Здесь числятся и китайские термосы с превышением свинца в 13 раз, железа в 47 и 152 раза, хрома в 72 раз.
Но самые популярные из черного списка – товары детского ассортимента – это и игрушки, и штанишки, и распашонки. Например, в шариковом пластилине из Кореи уровень формальдегида превышал 72 раза, а вот партия под названием «Лови-кидай» для детей старше трех лет не прошла сертификацию из-за превышения фенола почти в 18 раз.
Наталья Грекова, научный сотрудник Республиканского научно-практического центра гигиены:
— Если опасное вещество встречается в таких больших концентратах, то из-за индивидуальной непереносимости ребенок может начать задыхаться. Бывает такое, что мы игрушку не доводим до химической лаборатории – мы просто запрещаем ее по уровню запаха. Это бывает в случаях, когда открываешь пакет и понимаешь, что ее выветривать просто бессмысленно.
Это вам не игрушки. Каждый день в лабораториях центра гигиены выявляют запредельные количества небезопасных химических элементов.
Сотрудник Республиканского научно-практического центра гигиены:
— Были конструкторы и шины от машины, содержание фенола в которых превышало норму в четыре раза.
Эксперты-гигиенисты для каждой детской забавы придумывают свою программу испытаний. Куклы, а точнее их части тела, взвешивают и погружают в мини-ванночку – купание длится несколько часов в дистиллированной воде. Если игрушка нездоровая, то экспертиза H2O выдаст все отклонения. Книги кладут в микроклиматическую камеру и обдувают ее воздухом. Потом этот воздух отсасывают и анализируют – есть ли формальдегид или метиловый спирт в обложке, а не источает ли ядовитым ароматом волшебная героиня со страниц сказки.
Юрий Присмотров, старший научный сотрудник лаборатории хроматографических исследований Республиканского научно-практического центра гигиены:
— Иногда при производстве книг могут использоваться такие материалы, что их не то что читать, а даже хранить нельзя.
Токсичным товарам ставят заслон. Ни одна игрушка с превышением допустимых норм легально на белорусский рынок не попадет. Это правило распространяется и на ложки, и на тарелки, и на сковородки – будь то китайского или турецкого производства. Риск для здоровья существует только в одном случае, если та же импортная посуда покупается вслепую – на рынке или с рук – без документов и без гарантии. Потому как в китайской кастрюле, допустим, с превышением свинца, железа или хрома можно сварить такой суп, от которого многим станет плохо.
Леонид Половинкин, руководитель отдела токсикологии Республиканского научно-практического центра гигиены:
— При длительном систематическом потреблении недоброкачественной посуды, которая не прошла испытания на качество, человек постепенно сам себя подвергает хроническому отравлению. Впоследствии могут возникнуть осложнения не только у человека, который употреблял пищу из этой посуды, но и у последующих поколений.
Импортеров токсичных зайчиков и ядовитых сковородок сразу просят ликвидировать продукцию или вернуть поставщику.
Ольга Бобко, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении:
— В соответствии с нашим законодательством, при выявлении такой продукции сразу же необходимо поставить в известность ее владельца. Происходит отказ от государственной гигиенической регистрацию. Владелец должен сообщить сертифицирующему органу, куда он дел эту продукцию.
Вам должны предоставить удостоверение о государственной гигиенической регистрации в любом магазине и на любом рынке при покупке, казалось бы, безобидного пластмассового китайского телефона для ребенка. Это гарантия безопасности от медиков. К тому же, в магазинах вам покажут и сертификат качества. Это поручительство от Госстандарта, но оно не распространяется на индивидуальных предпринимателей.
Ирина Захаренкова, начальник сектора сертификации товаров народного потребления Белорусского государственного института метрологии:
— Игрушки не включены в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Это распространяется на индивидуальных предпринимателей. На рынке игрушка может реализоваться только при наличии документа государственной гигиенической регистрации.
Покупательницу Раису Французову останавливают только размеры игрушки. А наличие или отсутствие удостоверений о государственной гигиенической регистрации на куклу с местного рынка ее не беспокоит. Она не думает о возможных фенолах и формальдегидах. На рынке Раису Анатольевну привлекает цена и личные симпатии к продавцу.
ГГР-ки на импортные игрушки и посуду на рынке нам показали. Но от интервью предприниматели отказались. Впрочем, здесь ничего удивительного. Ведь скрывать нечего только тому, у кого все в порядке, как у Марины Стеблевой. Все документы она показывает на камеру без смущения. А причина банальна – она торгует детской одеждой белорусского производства.
Марина Стеблева, индивидуальный предприниматель
— Если нужен чек – я выпишу. У меня такие же цены, как в магазине. Если сомневаетесь, могу показать накладные. Хоть цены и отпустили, мне невыгодно их поднимать. Потому что люди пойдут в магазин, поэтому я стараюсь их даже ниже сделать.
Импортным не торгую, потому что считаю нечестным кормить китайцев, а не своих людей. Это нечестно.