Сколько раз нужно заниматься спортом в неделю – разбирались с врачом-диетологом медцентра «Мерси»

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают улучшить общее состояние организма, укрепить мышцы, а также ускорить метаболизм. Однако важно понимать, что оптимальное количество и тип нагрузок могут различаться.

Екатерина Заянчковская, врач-диетолог медицинского центра «Мерси»:

Физическая активность снижает уровень холестерина, снижает уровень глюкозы крови, снижает артериальное давление, снижает уровень стресса, позитивно влияет на наше психологическое здоровье, уменьшая уровень тревоги, депрессии и стресса. Также физическая активность благотворно влияет на наше когнитивное здоровье. Рекомендуется проводить физические тренировки не менее 3-4 раз в неделю. Важно соблюдать разнообразие в упражнениях. Кардионагрузки, такие как бег, плавание или велосипед, помогают сжигать калории и улучшают сердечно-сосудистую систему. Силовые тренировки способствуют укреплению мышц и повышению тонуса тела. Екатерина Заянчковская:

По рекомендации ВОЗ, всем людям необходимо не менее 150 минут физической нагрузки средней интенсивности, аэробной в неделю. Сюда относятся быстрая ходьба, плавание, катание на коньках, на роликах, велотренажер, эллипсоид. Либо не менее 75 минут в неделю высокой интенсивности аэробные нагрузки. Сюда относятся бег, танцы, аэробика, аквоаэробика, игра в футбол, волейбол, баскетбол.

Для достижения результатов похудения рекомендуется сочетать правильное питание с физической активностью. Важно подбирать нагрузку в зависимости от своих физических возможностей и постепенно увеличивать ее интенсивность. Длительность тренировок также играет важную роль. Оптимальное время от 30 до 60 минут. Екатерина Заянчковская:

Необходимо добавить не менее двух раз в неделю силовые нагрузки с включением всех основных групп мышц. Либо можно рассмотреть рекомендацию Американской ассоциации кардиологов, где рекомендовано ежедневно не менее 10 тысяч шагов и 150 минут в неделю высокоинтенсивной физической нагрузки. Следует начинать с небольших нагрузок, постепенно их увеличивая, увеличивая регулярность, интенсивность и продолжительность, равномерно распределяя физическую нагрузку на протяжении всей недели. Как правило, сочетание тренировок и здорового питания приводит к снижению веса, уменьшению объемов тела и улучшению общего самочувствия. Постоянные тренировки способствуют укреплению дисциплины и выносливости, что помогает достичь поставленных целей и сохранить результат надолго.