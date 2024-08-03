Сколько раз нужно заниматься спортом в неделю – разбирались с врачом-диетологом медцентра «Мерси»
Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают улучшить общее состояние организма, укрепить мышцы, а также ускорить метаболизм. Однако важно понимать, что оптимальное количество и тип нагрузок могут различаться.
Екатерина Заянчковская, врач-диетолог медицинского центра «Мерси»:
Физическая активность снижает уровень холестерина, снижает уровень глюкозы крови, снижает артериальное давление, снижает уровень стресса, позитивно влияет на наше психологическое здоровье, уменьшая уровень тревоги, депрессии и стресса. Также физическая активность благотворно влияет на наше когнитивное здоровье.
Рекомендуется проводить физические тренировки не менее 3-4 раз в неделю. Важно соблюдать разнообразие в упражнениях. Кардионагрузки, такие как бег, плавание или велосипед, помогают сжигать калории и улучшают сердечно-сосудистую систему. Силовые тренировки способствуют укреплению мышц и повышению тонуса тела.
Екатерина Заянчковская:
По рекомендации ВОЗ, всем людям необходимо не менее 150 минут физической нагрузки средней интенсивности, аэробной в неделю. Сюда относятся быстрая ходьба, плавание, катание на коньках, на роликах, велотренажер, эллипсоид. Либо не менее 75 минут в неделю высокой интенсивности аэробные нагрузки. Сюда относятся бег, танцы, аэробика, аквоаэробика, игра в футбол, волейбол, баскетбол.
Для достижения результатов похудения рекомендуется сочетать правильное питание с физической активностью. Важно подбирать нагрузку в зависимости от своих физических возможностей и постепенно увеличивать ее интенсивность. Длительность тренировок также играет важную роль. Оптимальное время от 30 до 60 минут.
Екатерина Заянчковская:
Необходимо добавить не менее двух раз в неделю силовые нагрузки с включением всех основных групп мышц. Либо можно рассмотреть рекомендацию Американской ассоциации кардиологов, где рекомендовано ежедневно не менее 10 тысяч шагов и 150 минут в неделю высокоинтенсивной физической нагрузки. Следует начинать с небольших нагрузок, постепенно их увеличивая, увеличивая регулярность, интенсивность и продолжительность, равномерно распределяя физическую нагрузку на протяжении всей недели.
Как правило, сочетание тренировок и здорового питания приводит к снижению веса, уменьшению объемов тела и улучшению общего самочувствия. Постоянные тренировки способствуют укреплению дисциплины и выносливости, что помогает достичь поставленных целей и сохранить результат надолго.
Екатерина Заянчковская:
Физическая активность позволяет нам профилактировать такие заболевания, как сердечно-сосудистая, артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, и также помогает нам сохранить нашу мышечную массу, что очень важно даже в последующем для удержания массы тела. Однако не следует рассчитывать на большое снижение веса за счет физической нагрузки, так как здесь важны именно суточная калорийность и ваш рацион.
Физическая активность – это не только средство для похудения, но и ключевой элемент здорового образа жизни. Регулярные тренировки укрепят ваше здоровье и повысят качество жизни. Поэтому не забывайте о балансе между правильным питанием и активным образом жизни. И результат не заставит тебя долго ждать.
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