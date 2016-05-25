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Щитовидная железа: какую роль играет один из самых важных органов эндокринной системы?

25 мая 2016 07:51
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Сегодня, 25 мая, День щитовидной железы. Дата актуальна не только для медиков. Согласно статистике, различные неполадки в работе щитовидной железы встречаются у 1/3 всего населения. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Карлович, главный врач УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска.

Наталья Карлович, главный врач УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска:
Щитовидная железа – один из самых важных органов внутренней секреции (эндокринной системы). Распространение патологий щитовидной железы огромно.

Если говорить о Минске, то  в прошлом году зарегистрировано более 66 тыс. случаев патологии щитовидной железы у взрослого населения. Это довольно много. Это первая проблема. Распространенность очень высока.

Второй момент – влияние на состояние здоровья. Гормоны щитовидной железы, вырабатываемые этим органом, – оказывают влияние практически на все органы системы организма. Они регулируют все виды обмена веществ. 

Поэтому если есть поломка в щитовидной железе, которая сопровождается нарушением функции, то практически любая система организма почувствует это.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Наталья Карлович

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