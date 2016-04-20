Какие оттенки имеет наш голос и как научиться пользоваться им правильно?

Голос – это составляющая привычного образ, с которым мы идентифицируем себя и окружающих. Человек с естественно звучащим голосом всегда привлекает к себе внимание, а тот, кто умеет управлять им, отображать любые оттенки своих мыслей и настроения, одной только интонацией может сказать то, чего не выразить словами.

А что, если мы скажем, что свой собственный голос с его 100% природой вы не слышали никогда?! И тому есть научное подтверждение.

Поверх внутреннего звука, наслаивается другой, переданный слуховому нерву воздушным путем, т. е. через нашу ушную раковину. И этот тандем в итоге образует акустически переработанный звук. Для собеседника мы «звучим» иначе.

Познакомиться со своим «внутренним голосом» можно! Закроем уши и произнесем вслух несколько фраз. Голос сразу приобретает иной окрас: в моем случае он получился более низким и глухим, чем уже привычный акустический. А для оценки собственного голоса со стороны мы прибегнем ко всем известному методу – звукозаписи.

Оказывается, этому имеется очень простое объяснение. В записи нам не мешают внутренние звуки, мы слышим лишь те, что передаются воздушным путем. Но можно ли с уверенностью сказать, что «голос на пленке» и есть наш реальный?

Зато все эти технические нюансы очень важны для артистов, ведь голос – это их профессиональный инструмент.

Этот великий дар – пение – получает каждый человек при рождении. Но важно осознать: вокальную составляющую своего голоса мы сами оценить не в состоянии. За этим следует обращаться к специалистам.

Может и не столь важно, какие оттенки имеет наш голос, главное, чтобы умели им.