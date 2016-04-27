Быстрый, красивый и безопасный загар: польза и вред ультрафиолетовых лучей

Уже с первыми лучами солнца каждая дама мечтает о ровном и красивом загаре. Но чтобы он действительно получился красивым, не забывайте питать, очищать и увлажнять свою кожу. Поскольку в жаркие дни она быстро сохнет.

Ольга Калейник, врач – косметолог УЗ «Городской клинический кожно-венерологичсекий диспансер»:

Основные три этапа должны присутствовать в любое время года, независимо от солнца. Просто с первыми лучами солнца необходимо дополнительно использовать средства с ультрафиолетовыми фильтрами. Зачастую, в средствах ежедневного ухода (в увлажняющих кремах, тональных средствах, а также в пудрах содержится УФ-фильтры), которые также защищают кожу от солнечных лучей, что даже более удобно, поскольку исключает использование нескольких препаратов одновременно.

Чтобы не обгореть в летний сезон, некоторые специалисты советую по чуть-чуть ходить в солярий. Однако, здесь свои нюансы.

Ольга Калейник, врач – косметолог УЗ «Городской клинический кожно-венерологичсекий диспансер»:

Лицам с первым фототипом не стоит посещать солярий так как 5-минутное пребывание на солнце способно у таких людей вызывать ожоги. Чаще всего это люди со светлыми волосами или рыжими, голубыми или зелёными глазами и наличием веснушек.

Тем, кому разрешено посещать солярий, стоит соблюдать некоторые правила.

Но вот вопрос: какое солнце безопаснее? Одни говорят о пользе ультрафиолетовых лучей, другие же предостерегают нас от фотостарения, проблем с пигментацией и даже от онкологических заболеваний.

Те, кто не ходит в солярии и кому солнце противопоказно, могут придать своей коже красивый оттенок при помощи моментального загара.

Результат дает о себе знать через 6-10 часов после процедуры. А затем постепено, на протяжении недели – двух, клетки кожи отшелушиваются, и загар постепенно исчезает. Но чтобы подольше продлить золотистые оттенки на теле, стоит выполнять несколько требований.

Какой бы способ загара для себя Вы не выбрали, всегда помните о ежедневном бережном уходе за своей кожей.