Белорусские нейрохирурги разработали новую технологию проведения операций на головном мозге

Новости Беларуси. Белорусская хирургия открывает новые горизонты. В Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии освоили новую технологию. Попадание в любую точку мозга с точностью до миллиметра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таких пациентов как эта женщина в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии много. Поступила с минимальными жалобами: головная боль, слабость в теле, потеря координации. Пациентке поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. Благо вовремя обратилась. Сделали операцию.

Андрей Танин, директор НРПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по нейрохирургии Министерства здравоохранения:

Это данные МРТ-исследования, выполненные на нашем магнитно-резонансном тамографе. Само образование вы видите. Вот оно, находится на головном мозге. Занимает оно теменную долю, т.е. долю, которая отвечает за движение в противоположной части тела. Операция прошла без каких-либо последствий.

Пациентка:

Очнулась, когда уже в реанимации чувствовала себя неплохо. Доктор сказал, что в начале следующей недели меня выпишут.

А все благодаря вот этому трехтесловому чуду. Это лучший аппарат в Беларуси. Да и в Европе их всего несколько. Томограф может обнаружить опухоль на ранних этапах. В день диагностику проходят порядка 30 человек.

Сусанна Фурса, врач диагностики НРПЦ неврологии и нейрохирургии:

Он совершенно безвреден для организма человека. Поэтому здесь можно обследовать как взрослых, так и детей. Поэтому на нашей базе есть целая детская нейрохирургическое, неврологическое отделение, где мы обследуем детей.

А это профессор Шанько проводит очередную эндоскопическую транскраникальную операцию. Попадание в любую точку мозга с точностью до миллиметра.

Юрий Шанько, заместитель директора по научной работе НРПЦ неврологии и нейрохирургии:

Эта операция, будем считать, не столько ноу-хау, сколько одна из наших разработок. Основное преимущество — это минимальный доступ через череп, размером где-то 1,5 на 2 см или чуть больше. И далее манепуляции в очень узком поле под контролем эндоскопа. Это обеспечивает очень высокую стенеь увеличения и высокую степень контроля манепуляций.

А в этой операционной работает уже другая бригада. В Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии гомельчанин попал из-за проблем с сосудами.

Сергей Капацевич, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Эта операция выполняется эндовоскулярно, то есть внутри сосуда. Специальными инструментами мы через сосуды шеи, потом мозга заходим в этот клубочек и заполняем его специальное гелиевой композицией.

Процесс напоминает пломбирование зуба. Благодаря такой гелевой композиции клубочек полностью выключается из кровотока. Кровь в него не поступает и, как уверяют специалисты, человек становится абсолютно здоров.

Впрочем, даже самая умная техника без квалифицированных специалистов неэффективна. Белорусские медики постоянно осваивают новые методики диагностики и лечения. Они совершают порой невозможное и спасают самых, казалось бы, безнадежных пациентов.