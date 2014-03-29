Как предотвратить развитие близорукости у детей? Способы лечения близорукости

Причина развития близорукости

Что такое миопия и каковы механизмы ее развития?

Татур Ольга Николаевна, главный внештатный офтальмолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая Городским консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городская больница им. Е. В. Клумова»:

Миопия (синоним близорукости) — это то заболевание, с которым ежедневно встречаются на приеме как взрослые офтальмологи, так и детские офтальмологи. Это нарушения зрения, при котором пациент хорошо видит на близком расстоянии и плохо видит вдаль.

У пациента при рассматривании далеко расположенных объектов лучи преломляются в системе глаза и фокусируются, не доходя до сетчатки — на сетчатке изображение формируется расплывчато.

Когда мы смотрим вдаль напряжение мышц глаз минимально. Чем ближе рассматривается точка или предмет, тем больше мышечных усилий затрачивается. Такое наведение резкости меняет форму хрусталика глаза, что называется аккомодацией. Сверхдолгая нагрузка на аккомодационную мышцу приводит к ее спазму, мышца уже не может полностью расслабиться. При отсутствии своевременного лечения такой спазм провоцирует ухудшение зрения.

Ольга Татур:

Основные компоненты развития близорукости: слабость аккомодационного аппарата, наследственная предрасположенность, несостоятельность склеры.

Когда глазу человека предъявляют повышенное требование, происходит ослабление аккомодационного аппарата, и в организме человека (для того, чтобы привести в норму оптическую систему) происходит растяжение переднего заднего размера глазного яблока. В первую очередь растягиваются склеры. Но и такие оболочки глаза, как сетчатка, сосудистая оболочка — они не столь эластичны как склеры, поэтому растяжение приводит к их морфологическим изменениям. В первую очередь при растяжении сетчатки происходит ее истончение, происходят дистрофические изменения, которые касаются как периферических отделов, так и центральных отделов сетчатки. При растяжении сосудистой оболочки происходит нарушение, кровоизлияние (как в структуру глаза, так и в стекловидное тело)— это тоже может привести к ухудшению зрения.

В Беларуси среди молодого возраста порядка 15-20% населения — близорукие.

Причины возникновения близорукости у детей школьного возраста

Надежда Синюгина, врач-офтальмолог 4-й детской клинической больницы Минска:

Дети начинают уже заниматься в школе — усиливается зрительная нагрузка. Чаще всего, начиная с первого, второго и третьего классов у детей падает зрение (но не только из-за зрительной нагрузки). В первую очередь это и наследственная предрасположенность, которая заложена у детей, важно и физическое развитие ребенка (чаще близорукость возникает после тяжело перенесенных заболеваний).

Для младших школьников работа должна длиться 20-30 минут, потом нужно обязательно отдыхать. Старшим школьникам уже можно до часа, но должен быть также отдых, перерыв.

В первую очередь задача родителей организовать ребенку рабочее место. Должен быть рабочий стол, должно быть хорошее освещение, особенно в зимний период времени. Обязательно нужно обращать внимание, как правильно видит ребенок.

Очень важно соблюдение и самого зрительного режима. Дети должны сочетать свою работу с отдыхом.

Работа с компьюетером должна быть ограничена: 20 минут для начальных классов, 30 минут для средних, 40 минут-час для старшеклассников.

Близорукие дети начинают щуриться.

Диагностика

Ольга Татур:

Есть такое понятие — псевдомиопия (или спазм аккомодация). Ребенок жалуется, что плохо видит вдали, при представлении рассеивающих стекол минусовых, зрение улучшается. Казалось бы, все аналогично близорукости, но при закапывании капель, которые расслабляют аккомодационный аппарат, зрение улучшается.

Чем раньше мы выявим спазм аккомодацию, тем раньше мы начнем ее лечить, тем более благоприятные результаты мы получим. Нелеченная спазм аккомодация в течение года и более приводит к истинной близорукости, когда лечение уже менее эффективно.

Ольга Татур:

Обследование пациентов при близорукости включает определенные шаги, этапы. В первую очередь проверка остроты зрения. Подбирается оптимальная коррекция.

При нормальном зрении ребенок должен отчетливо видеть последнюю строку таблицы Сивцева.

Ольга Татур:

Первые очки, особенно ребенку, должны подбираться в условиях циклоплегии, то есть закапывания капель, которые расслабляют аккомодацию. Только после этого, когда мы уберем компонент псевдомиопии, мы можем подобрать очки. При близорукости назначается минимальное рассеивающее стекло, которое дает оптимальную остроту зрения. Близорукость не любит сильных стекол, поэтому правильно подобранная очковая коррекция — высокий процент успеха в стабилизации близорукости.

Не стоит бояться носить очки. Если ребенку зрения вдаль недостаточно, если он испытывает затруднение в обучении, если он приобретает какие-то мимические привычки, жесты для того, чтобы улучшить зрение, то все-таки стоит решить вопрос с офтальмологом, подобрать правильную и оптимальную очковую коррекцию.

Альтернативой очкам могут служить контактные линзы, которые тоже имеют свои показания и противопоказания. Даже при наличии контактных линз у пациента, у него должны быть и очки, потому что при определенных ситуациях (когда простужен, когда воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, когда воспалительное заболевание глаза) контактная коррекция противопоказана.

Лечение

Ольга Татур:

По степени аномалии рефракции дифференцируют: слабая степень близорукости (до 3 диоптрий), средняя (6,25 диоптрий) и высокая степень близорукости (более 6,25 диоптрий). Наиболее благоприятная в плане лечения, в плане стабилизации процесса — близорукость слабой степени. К счастью, на сегодняшний день у молодых людей в 80% — слабая близорукость. То есть те пациенты, которые могут пользоваться очковой коррекцией, соблюдать хотя бы минимальные ограничительные мероприятия, процесс у них стабилизируется.

Надежда Синюгина:

В первую очередь мы начинаем с гимнастических методов лечения близорукости, которые состоят из гимнастики, которую можно проводить в поликлинике, назначение капель, каких-то витаминов, то есть такой терапевтический метод лечения. Препараты, которые улучшают кровоснабжение, питание сетчатки.

Ольга Татур:

К хирургическим методам коррекции существуют показания и противопоказания. Основными показаниями для хирургической коррекции именно зрения, то есть та операция, которая проводится на переднем отрезке глаза — это стабилизация миопического процесса. То есть когда в течение двух лет не происходит прогрессирование близорукости. Показанием является возраст — проводится, как правило, у людей старше 18 лет, потому что именно к этому возрасту завершается формирование глазного яблока.

Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза 10-й городской клинической больницы Минска:

18 лет — возраст, когда допускается проведение лазерной коррекции, однако я бы не назвал это желательным возрастом. Вопрос в том, чтобы у человека стабилизировалось зрение, чтобы он состоялся физиологически. Все-таки возраст 18 лет немножко рановато, я бы отодвинул начальный возраст коррекции к 20-21 году. Желательно этот возраст ограничить 40-43 годами, потому что после 40 лет возникают изменения в хрусталике, связанные с возрастом. Хрусталик твердеет и нарушается зрение вблизи, поэтому если человеку после 40 лет делать лазерную коррекцию, он получит прекрасное зрение вдаль, но для близи ему придется пользоваться очками с плюсовой коррекцией.

Говоря об ограничениях лазерной коррекции, мы обязаны затронуть период беременности и родовой период.

До беременности в течение 1 года и год после родов нежелательно проводить лазерную коррекцию.

В период беременности и родов сопряжен с сильной гормональной перестройкой женского организма, а роговица, на которой производится операция, ее структура очень чувствительны к изменению этого гормонального фона.

Осложнения могут быть. И об этом надо говорить прямо. Да, процент осложнения крайне низкий при лазерной коррекции. Они встречаются 1 на 10 000, 20 000, но тем не менее пациент всегда ставит подпись под тем, что он ознакомлен с этими осложнениями.

Операция лазерная коррекция проводится на роговице пациента. Все пациенты с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом имеют неправильную кривизну этой роговицы. В результате коррекции с помощью лазера придаем правильную форму роговицы, за счет чего глаз хорошо видит.

В день проведения лазерной коррекции миопии пациент будет видеть размыто. Это объясняется отеком роговицы, но уже на следующий день отек спадет и человек посмотрит на мир совсем другими глазами.

Игорь Заборовский:

Лазерная коррекция — это очень точный вид лазерного вмешательства, но заживление пациента это уязвимый период, потому что у всех заживает по-своему. По этой причине здесь никогда нельзя сравнивать, даже два глаза могут заживать по-разному. К счастью, это затрагивает только близлежащий послеоперационный период, далее все нормализуется и подавляющее большинство людей счастливы.