Поможет ли косметика с гиалуроновой кислотой омолодить лицо?

Многие женщины тешат себя иллюзией, что гиалуроновую кислоту можно не только подкалывать, но и наносить снаружи и она тоже действует эффективно. Правда ли это, узнали у косметолога в программе Новое утро» на РТР-Беларусь.

Мицеллярная вода заменяет все очищающие средства? Что думает косметолог

Елена Подоляк, косметолог:

Нет, это неправда, потому что она снаружи не может действовать, она действует только изнутри.

Все кремы и прочие лосьоны, где есть гиалуроновая кислота, это такой рекламный ход?

Елена Подоляк:

Маркетинговый ход. Да.