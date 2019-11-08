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Поможет ли косметика с гиалуроновой кислотой омолодить лицо?

08 ноября 2019 08:56
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Многие женщины тешат себя иллюзией, что гиалуроновую кислоту можно не только подкалывать, но и наносить снаружи и она тоже действует эффективно. Правда ли это, узнали у косметолога в программе Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Елена Подоляк, косметолог:
Нет, это неправда, потому что она снаружи не может действовать, она действует только изнутри.

Все кремы и прочие лосьоны, где есть гиалуроновая кислота, это такой рекламный ход?

Елена Подоляк:
Маркетинговый ход. Да.

Поможет ли косметика с гиалуроновой кислотой омолодить лицо?-1

# Красота # Здоровье # Елена Подоляк # Фотофакт # Здоровье

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