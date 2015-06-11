Решили заняться бегом? Советы, как делать это правильно

Яна Дрюк, тренер по легкой атлетике и по совместительству руководитель движения любителей бега права: без разминки - никуда! Если не разогреть тело и не растянуть мышцы перед пробежкой, возникнет сильнейшая перегрузка всех систем организма.

Во время пробежки тело должно быть максимально расслаблено, чтобы нагрузка ушла на мышцы, а не на кости и суставы. Смотрите вперёд, а не вниз. Иначе вы будете ссутулиться, опускать плечи.

Нельзя наклоняться вперёд и запрокидывать туловище назад. Это позволит уберечь от травм суставы и позвоночник.

Бегать можно практически всем. Исключение для тех, у кого наблюдается обострение любого заболевания, людей с врожденным пороком сердца, выраженным расстройством сердечного ритма, недостаточностью кровообращения.

Что касается дистанции пробежки, то начать можно с 1-2 км., через месяц - переходите на 3-4 км. Не торопитесь. Бегите со средней скоростью. А если устали - отдохните.

Во время пробежки пить не рекомендуется. А через 15-20 минут после разминки можно выпить стакан чистой негазированной воды.

Чтобы принести организму максимальную пользу, бегать нужно регулярно: не реже двух раз в неделю.