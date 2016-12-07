Профилактика ОРВИ: какие правила помогут избежать болезни?

Холод, слякоть, назойливый ветер. Кому действительно в такую погоду хорошо, так это вирусам. Они с лёгкостью атакуют наш организм и ухудшают состояние здоровья. Прямо сейчас попробуем понять, как максимально обезопаситься от простуды. Но для начала необходимо усвоить правила респираторного этикета.

Для профилактики ОРВИ существуют нехитрые правила, выполнение которых поможет избежать болезни.

Если вы всё-таки заболели, обратитесь к врачу, он назначит необходимые препараты.

Безусловно, всё индивидуально, но не забывайте и об основных моментах:

сосудосуживающие капли в нос нельзя применять более 7 дней подряд. Снижать температуру имеет смысл, только если она превысила 38, 5 градуса.

При ОРВИ, чем реже вы используете медицинский препарат, тем эффективнее он действует.

Но помимо таблеток, существует ещё один лекарь – матушка-природа. Ей уж точно можно доверить своё здоровье.

Беларусь богата целебными растениями. Липа, зверобой, эхиноцея, шиповник, мята и это далеко не весь список. Главное – грамотно скомбинировать растения.

Такой чай можно пить 2-3 раза в день, ели же вы чувствуете, что болезнь подкрадывается, балуйте себя им чаще. К слову, специалисты рекомендуют постоянно менять чайные сборы. Это и вкус разнообразит и здоровью пользу принесёт.