«Профессора-кардиохирурга не отправишь в космос». Заменят ли роботы врачей на операциях? Мнение Мрочека

Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сейчас в операционной можно встретить ещё и роботов. В передовых странах используют манипуляторы при проведении операций на сердце. Как Вы считаете, не придём ли мы к такому периоду, когда робот может вытеснить профессию хирурга? Лет через 50?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:

Возможно. Я должен сказать, что начало создания роботов-манипуляторов, которое есть сегодня, придать им интеллекта, компьютерного, допустим, интеллекта. Ведь он развивается, согласитесь.

Вадим Щеглов:

И сегодня уже даже из роботов сделали телеведущих, они могут их заменить в профессии.

Александр Мрочек:

Да. Поэтому – почему нет! Я бы никогда не хотел бы сказать – этого невозможно. Потому что все сегодня произведения фантастического уровня, которые когда-то воспринимались как научная фантастика, сегодня воплощаются в жизнь. Точно так же, вот, казалось бы, нелепый вопрос – он может, действительно, решен в течение какого-то времени и быть реальным водителем научно-технического прогресса.

Вадим Щеглов:

А как, вообще, эти роботы появились?