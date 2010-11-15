Прививая сотрудников, предприятия экономят около 70 долларов на каждом человеке

Каждый пятый минчанин привился от гриппа. В этом сезоне свой иммунитет таким образом укрепили вдвое больше жителей города, чем в прошлом. Причем половина из них — за счет бюджета.

Бесплатный укол сделали детям и представителям группы риска.

О здоровье своих сотрудников позаботились и предприятия. Еще летом медики рекомендовали организациям сделать прививку как минимум 40% работников. Такая процедура не только втрое снижает риск заболеть, но и приносит экономический эффект.

Елена Фисенко, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Экономическая эффективность каждой сделанной прививки для предприятия составляет в эквиваленте примерно 70 долларов на каждого привитого. За счет того, что люди не идут на больничный, а если заболевают - то это легкая форма. Поэтому это еще и хорошая экономическая составляющая для предприятия.