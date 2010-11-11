Запасы донорской крови в Беларуси – больше двух литров на 100 человек. Один из лучших показателей в СНГ

Беларусь расширяет права донора крови и пациента, который ее получает. Палата представителей одобрила 11 ноября проект закона о донорстве крови и ее компонентов. Документ регулирует процессы заготовки, переработки, хранения и переливания крови, а также использования ее компонентов для оказания медицинской помощи.

В Минске впервые донорам крови показали результат их труда. Организовали встречу со спасенными с их помощью пациентами.

Своего донора Анастасия, действительно, угадала. Выбрала из десятка людей в зале. Зато врачи полгода назад знали точно: эта доза второй положительной спасет жизнь и ей, и ребенку. Молодая мама получила действительно уникальную возможность. Такие встречи в Беларуси еще не проводились. Правда, когда узнала, кто он, сначала испугалась.

Потом рассмеялась и призналась: сама с детства мечтала быть сотрудником милиции. А стала экономистом, но это уже не важно.

Анастасия Котлович, молодая мама:

Спасли жизнь не только мне, но и ребенку. Хотелось бы увидеть того, кто помог, и я очень рада, что у меня есть эта возможность.

В Республике Беларусь кровь ежегодно переливается тоннами. Эта процедура может понадобиться практически при любой операции. В каждой больнице есть специальные комнаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Холодильники здесь никогда не пустуют. При плюс шести здесь содержат кровь, плазма хранится в глубоком минусе.

Сергей Лещук, заместитель директора Республиканского научно-практического центра гематологии и трансфузиологии:

Проблема донорства, заготовки крови, это не только медицинская проблема – это проблема социума. Потому что гражданский долг каждого – сдать кровь и помочь людям.

Сегодня в Беларуси запасы донорской крови составляют больше двух литров на 100 человек. Это один из лучших показателей в СНГ. В перспективе кровь планируют даже поставлять на экспорт.

Порядок ввоза и вывоза препаратов крови из страны упорядочивает и новый закон. Его приняли депутаты Палаты представителей. В документе прописаны такие понятия, как автодонорство, защита пациента и возмещение вреда. А еще теперь без письменного согласия больного переливание крови и вовсе не проведут.

Игорь Спильниченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Бывают ситуации, когда пациент находиться без сознания. В этой ситуации переливание крови может быть по согласию одного из супругов. А если лицо несовершеннолетнее, то по согласию родителей или опекунов. В случае экстренного переливания крови вопрос решается консилиумом либо врачом.

Законопроект, по сути, уже шлифует принципы донорства в Беларуси. Недостатка в компонентах крови наши медики уже давно не испытывают. Однако для донора это не повод спускать рукава.