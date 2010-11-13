Водку из пластмассовых стаканчиков пить вредно: страдают глаза

Путь пластмассовой упаковки должен заканчиваться на том моменте, когда потребитель доносит до своего стола тот или иной продукт. Потом даже самую распрекрасную баночку нужно отправлять в мусорную корзину, а далее в — спецконтейнер для сбора отходов из пластика.

Ирина Захаренкова, заместитель начальника отдела БелГИМ:

Лично я пластмассовую упаковку из-под минералки, газированных напитков, продуктов питания повторно не использую. И другим не советую ее держать для хранения пищи. Равно как не стоит неоднократно эксплуатировать одноразовую посуду.



Упаковочные материалы обозначаются следующими цифрами: пластмасса — от 1 до 19, бумага, картон — от 20 до 39, металлы — от 40 до 49, древесина — от 50 до 59, текстиль — от 60 до 69, стекло — от 70 до 79. Для пластмасс установлены следующие цифровые обозначения: 1 — полиэтилентерефталат (ПЭТ), 2 — полиэтилен низкого давления (ПЭНД), 3 — поливинилхлорид (ПВХ), 4 — полиэтилен высокого давления (ПЭВД), 5 — полипропилен (ПП), 6 — полистирол (ПС), 7 — другие полимеры, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «7 дней».

Многие из нас, выезжая на пикник, нередко берут с собой в бутылках из-под газировки чай, компот или другие напитки, даже алкогольные. Однако специалисты рекомендуют, к примеру, в бутылки для воды ничего, кроме воды, повторно не наливать (при этом повторно можно использовать только ПЭТ-бутылки). Бутылочный пластик сохраняет нейтральность только в отсутствии кислорода, пока вода сохраняет свой первоначальный химический состав.Как только бутылку открывают, вода и пластик быстро меняют свои свойства.

Одноразовые стаканчики нужно также использовать только для воды. Кислые соки, газировки, горячие и горячительные напитки из них лучше не пить! Полистирол (обозначен буквами PS) к холодным жидкостям равнодушен. От горячей жидкости или алкоголя стаканчик начинает выделять токсичное соединение (стирол). Не рекомендуется класть в полистироловые тарелки и горячие продукты, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «7 дней».



А вот полипропиленовый стакан (маркировка РР) выдерживает температуру до +100°С. Но если пить из такого стаканчика водку, страдают не только почки, но и зрение. Начинают выделяться фенол и формальдегид. Так что не запасайтесь пластиковой посудой. Не разливайте в нее чай или алкогольные напитки. Это небезопасно.

Производители продуктов быстрого приготовления (стаканчик, пакетик, тарелка) часто пользуются полистирольной упаковкой. Когда она соприкасается с горячей водой, то начинает выделять вредные стиролы. Лучше перекладывать все в керамическую или эмалированную посуду и затем уже заливать кипятком.