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Появится ли в Беларуси наказание за отказ проходить вакцинацию?

29 апреля 2018 17:00
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Новости Беларуси. Во многих странах существует наказание за то, что родители не прививают своих детей: каковы подходы в Беларуси в этом отношении? В интервью программе «Неделя» отвечает заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

Появится ли в Беларуси наказание за отказ проходить вакцинацию?-1

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Министерство здравоохранения не рассматривает вопрос введения неких мер, санкций в отношении тех, кто не вакцинирован либо не вакцинирует ребенка. Мы все-таки пока надеемся на то, что разъяснительная, информационная работа позволит нам поддержать необходимый уровень вакцинации в нашем обществе. Это 95-97 %.

Больше подробностей интервью с заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Натальей Жуковой здесь.

# Здоровье # Фотофакт # Вакцинация # Наталья Жукова # Юлия Огнева

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