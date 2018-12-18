Почему зимой нам грозит обезвоживание и сколько чего надо пить?

Оказывается, в зимний период наш организм страдает от обезвоживания не меньше, чем летом. Просто мы это не всегда ощущаем. Пар изо рта в морозный день – ни что иное, как вода, выделяющаяся из лёгких. А ношение огромного количество тяжёлой зимней одежды равносильно полноценной фитнес-тренировке. Все эти факторы становятся причиной дегидратации, которая, в первую очередь, наносит серьёзный ущерб мочеполовой системе.

Александр Баценко, врач уролог-андролог высшей категории медицинского центра «Кравира»: Мы должны пить минимум 1-1,5 литра жидкости в день. Если вы попили мало воды, это значит, что ваша моча стала более концентрированной. В этих условиях образуются камни. Мы снижаем риск развития инфекций мочевых путей, мы, как бы, промываем нашу мочевую систему, снижая условия для развития застойных явлений в почках, мочевом пузыре и т. д. Особенно это характерно в период переохлаждения.

Зимой постоянно очень хочется есть, но совсем не хочется пить. А если и хочется, то выбор падает на согревающие напитки: чай, кофе, какао и глинтвейн со множеством пряностей. Такая потребность организма вполне обоснована, считают врачи, и отказываться от горяченького в промозглый день, конечно же, не стоит.

Александр Баценко:

Если мы говорим про чай и кофе, в шкале безопасности они находятся в нижнем ряду. Может быть, с кофе нужно быть осторожным, это тоже фактор образования камней. Если чашку кофе или чая в день, то ничего страшного не будет. Но, в целом, растительные чаи – хорошо. Если же мы говорим о том, что человек переохладился, то выпив тёплый, горячий чай, при условии регулярного опорожнения мочевого пузыря, снижается риск инфицирования или воспалительного процесса, которые касаются почек и мочевого пузыря.