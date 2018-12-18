Почему зимой нам грозит обезвоживание и сколько чего надо пить?
Оказывается, в зимний период наш организм страдает от обезвоживания не меньше, чем летом. Просто мы это не всегда ощущаем. Пар изо рта в морозный день – ни что иное, как вода, выделяющаяся из лёгких. А ношение огромного количество тяжёлой зимней одежды равносильно полноценной фитнес-тренировке. Все эти факторы становятся причиной дегидратации, которая, в первую очередь, наносит серьёзный ущерб мочеполовой системе.
Александр Баценко, врач уролог-андролог высшей категории медицинского центра «Кравира»:
Мы должны пить минимум 1-1,5 литра жидкости в день. Если вы попили мало воды, это значит, что ваша моча стала более концентрированной. В этих условиях образуются камни. Мы снижаем риск развития инфекций мочевых путей, мы, как бы, промываем нашу мочевую систему, снижая условия для развития застойных явлений в почках, мочевом пузыре и т. д. Особенно это характерно в период переохлаждения.
Зимой постоянно очень хочется есть, но совсем не хочется пить. А если и хочется, то выбор падает на согревающие напитки: чай, кофе, какао и глинтвейн со множеством пряностей. Такая потребность организма вполне обоснована, считают врачи, и отказываться от горяченького в промозглый день, конечно же, не стоит.
Александр Баценко:
Если мы говорим про чай и кофе, в шкале безопасности они находятся в нижнем ряду. Может быть, с кофе нужно быть осторожным, это тоже фактор образования камней. Если чашку кофе или чая в день, то ничего страшного не будет. Но, в целом, растительные чаи – хорошо. Если же мы говорим о том, что человек переохладился, то выпив тёплый, горячий чай, при условии регулярного опорожнения мочевого пузыря, снижается риск инфицирования или воспалительного процесса, которые касаются почек и мочевого пузыря.
На пороге Новый год, который, по обыкновению, не обойдётся без праздничных застолий. Какой же праздник живота без газированных крашеных сладких напитков? Доктора обращают внимание: если не хотите получить в качестве подарочка камни в почках, следует пересмотреть торжественное меню.
Александр Баценко:
Это повышение сахара в крови, это создание условий для образования мочекаменной болезни или формирование камней, это создаёт условия для инфицирования мочеполовой системы, потому что сахар – это неправильно.
Фрукты и овощи – естественный источник воды. Бонусом к нормализации водного баланса станут витамины и минералы, которые повысят иммунитет в сезон простуд и насморков.
Ежедневное употребление супов гарантирует не только поддержание уровня жидкости в организме, но и обеспечит теплом.