«Больший результат с меньшей травмой пациента»: первую гибридную операцию на сердце провели в Беларуси

В медицинской практике она считается уникальной. В ведущих клиниках мира единичны случаи, когда на помощь пациентам одновременно приходит врачебный дуэт. В одной операционной выполняется и хирургическое вмешательство на открытом сердце, и манипуляции на сосудах.

Олег Полонецкий, заведующий отделением РНПЦ «Кардиология»:

Это хирургический доступ, но он меньше, чем мог бы быть. Он менее травматичен для пациента. Доступ рентген-васкулярный, то есть внутрисосудистый. Тем самым мы достигаем большего результата с меньшей травмой для пациента.