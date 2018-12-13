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«Больший результат с меньшей травмой пациента»: первую гибридную операцию на сердце провели в Беларуси

13 декабря 2018 11:26
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Новости Беларуси. В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Больший результат с меньшей травмой пациента»: первую гибридную операцию на сердце провели в Беларуси-1

В медицинской практике она считается уникальной. В ведущих клиниках мира единичны случаи, когда на помощь пациентам одновременно приходит врачебный дуэт. В одной операционной выполняется и хирургическое вмешательство на открытом сердце, и манипуляции на сосудах.

«Больший результат с меньшей травмой пациента»: первую гибридную операцию на сердце провели в Беларуси-4

Олег Полонецкий, заведующий отделением РНПЦ «Кардиология»:
Это хирургический доступ, но он меньше, чем мог бы быть. Он менее травматичен для пациента. Доступ рентген-васкулярный, то есть внутрисосудистый. Тем самым мы достигаем большего результата с меньшей травмой для пациента.

«Больший результат с меньшей травмой пациента»: первую гибридную операцию на сердце провели в Беларуси-7

Гибридные операции проводят в специальных операционных. Обучали белорусских специалистов новой технологии коллеги из США.

# Операции на сердце # Здоровье # Олег Полонецкий # Фотофакт

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