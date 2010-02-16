Почему белорусы не горят желанием прививаться от свиного гриппа?

Ситуация уже перешла в разряд парадоксальных. Вакцина, которой так ждали, закуплена и появилась в поликлиниках, а вот желающих защититься от нашумевшего в свое время вируса A/H1N1 куда меньше, чем профилактических ампул.

В коридорах поликлиники вакцинацию быстро усадили на скамейку запасных. Новость о том, что привиться от свиного гриппа теперь можно, в этой очереди стала не намного популярнее талончиков к офтальмологу.

Раиса Иннокентьевна с заморской фамилией Джос недавно и сама была готова атаковать вирус с иноземным именем. В гриппозный конец прошлого года вакцину от A/H1N1 белорусы и спрашивали, и требовали, и искали. Как панацею от всех хворей.

Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Два месяца назад люди готовы были что за сезонную, что за пандемическую вакцину – это была масса звонков, наша горячая линия не умолкала ни на минуту. Где я могу привиться? Сейчас уже определенная самоуспокоенность наступила.

Анастасия Калинина тоже помнит, как рабочая смена малиной не казалась. Средняя покупка в ту эпидемию была не меньше двухсот белорусских тысяч. Сегодня же, при том, что простудного подъема практически дождались и запаслись к нему соответственно, очереди в фармацевтические кассы уже не напоминают штурм.

Анастасия Калинина, фармацевт:

Люди были в панике, скупали все. Сейчас обещали вторую волну, но люди спокойно себя ведут. Думаю, так себе подняли иммунитет в тот период. Таких наплывов сейчас нет, как обычно зимой бывает. Люди спокойно себя ведут.

В поликлиниках осады процедурных пока тоже не наблюдается. Привиться от свиного гриппа сейчас можно по собственному желанию. Вот только ни эта, ни какая другая вакцина защиты от всех вирусов в любом случае не гарантирует.

А вот Виталий Геннадьевич лечится по своим рецептам. И для него грипп, что свиной, что сезонный — никогда не становится скользкой темой. Хотя бы потому, что каток – не лучшее место для такой беседы.