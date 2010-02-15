Россия отменяет обязательную сертификацию продуктов и парфюмерии. Что будут делать белорусы?

Отныне, чтобы товар появился на полках магазинов продавцу достаточно собственноручно заполнить декларацию. Есть опасения, что российский рынок может захлестнуть волна фальсификата. А оттуда он попадет и на рынок белорусский.

Екатерина – девушка эффектная и яркая. Следит за модными тенденциями. Одна из тех, кто может стать скорее жертвой моды. Но оказалась – жертвой косметики. Думала, сэкономит время, а получилось – сэкономила на себе.

Екатерина Грибко, режиссёр:

Была на рынке, и времени было мало идти на «свою» точку покупать тональный крем. Смотрю — такая же фирма, но дешевле, это приятно. В первый же день, когда намазалась этим кремом, поняла, что что-то не так. Во-первых, он не так выглядел на лице, свернул, потом начался страшный зуд и пошли красные пятна. На дерматолога я отдала больше денег, чем сэкономила на этом тональном креме.

Контрафакт? Вовсе не факт. Разбираться с продавцом и искать доказательства подделки девушка не стала. Возможно, просто столкнулась с бурной аллергической реакцией. А вот рынок beauty-товаров столкнется с новым техрегламентом. Это общий свод требований по безопасности косметики и парфюмерной продукцию. В основе – европейский документ.

На самом деле, пока случаи обращения в общества потребителей по поводу плохой косметики или парфюма редки. Претензий в разы больше к качеству одежды или обуви. Казалось бы, дело в стоимости. Но порой цена одной баночки крема равна цене сапог или пальто. В любом случае — хотелось бы гарантий качетва.

Гарантировать качество духов, шампуня или крема могут в специальной лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. Каждый продукт здесь разбирают досконально. На токсичность и аллергенность в том числе. Ещё три года новые товары красоты будут тестировать на животных, но постепенно перейдут на альтернативные методы. Кстати, отбраковывают немного – меньше процента косметических средств. Без такого знака качества торговать запрещено.

Алла Лебедева, заведующая лаборатории Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Были случаи нестандартных выявлений, в частности, крем, который отпугивает насекомых не прошёл по показателю аллергоопасности и был забракован. Как правило, это косметика третьих стран.

А вот в соседней России с сегодняшнего дня обязательная сертификация на косметическую продукцию, а также на некоторые пищевые товары, отменена. Есть опасения, что российский рынок захлестнет волна фальсификата. А оттуда он попадет на рынок белорусский. Получится – парфюм с душком?

Татьяна Солонец, начальник отдела сертификации парфюмерно-косметических средств Белорусского государственного института метрологии:

Бояться не надо, поскольку в частности, что касается России, то декларирование там осуществляется через органы, которые будут проверять правильность выполнения требований, действующих на парфюмерно-косметическую продукцию

Специалисты по стандартам качества говорят: поменялась форма контроля, а не требования к качеству товаров. Ответственность импортеров и производителей станет выше. В рамках же таможенного союза страны разрабатывают единую декларацию. Переход на неё будет возможен во второй половине этого года. Не ранее.