Пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минской области пошёл на спад

Новости Беларуси. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Минской области на уровне 2018 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего с начала зимы в области заболели 150 тысяч человек. Тяжелых форм не обнаружено, осложнений не зарегистрировано.