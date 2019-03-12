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Пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минской области пошёл на спад

12 марта 2019 21:05
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Новости Беларуси. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Минской области на уровне 2018 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего с начала зимы в области заболели 150 тысяч человек. Тяжелых форм не обнаружено, осложнений не зарегистрировано.

Пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минской области пошёл на спад-1

Анжела Галенчик, заведующая отдела эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Регистрировались и выявлялись в циркуляции вирусы гриппа AH1N1, H3N2. Чаще всего гриппом заболевали люди не привитые. А в целом у нас ситуация прошла – подъем – очень спокойно. Необходимости приостановления учебного процесса не было.

Пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минской области пошёл на спад-4

Положительную тенденцию объясняют большим процентом людей, которые сделали прививки. Ежегодно иммунизацию проходит около половины населения области.

# Заболевания # Здоровье # Анжела Галенчик # Фотофакт

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