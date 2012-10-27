Первую в мире вакцину от гепатита Е начали продавать в Китае

Новости Китая. В Китае начали продавать первую в мире вакцину от гепатита Е. Средство, разработанное местными специалистами, прошло двухлетние клинические испытания. На себе вакцину опробовали 113 тысяч добровольцев.

Вирус этой разновидности гепатита распространяется через загрязненную воду и пищу. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире им заболевают около 20 миллионов человек. 70 тысяч случаев заканчиваются летальным исходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.