Илья Протас пополнил состав «Вашингтона»

Илья Протас вызван в НХЛ. Он пополнил ряды «Вашингтона» и может сыграть уже в предстоящей встрече, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником «столичных» в ночь со среды на четверг станет «Торонто». Младший из братьев проводит отменный дебютный сезон в АХЛ. За «Херши» белорус набрал 62 очка в 66 встречах.

Нападающий является сильнейшим бомбардиром и снайпером клуба, а также входит в список лучших лиги. Если Илья появится на льду в НХЛ, то он побьет рекорд всех времен. Ранее за один сезон в главном чемпионате планеты играли не более 8 земляков. Протас может стать 9-м.