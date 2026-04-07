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Илья Протас пополнил состав «Вашингтона»

07 апреля 2026 14:47
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Илья Протас вызван в НХЛ. Он пополнил ряды «Вашингтона» и может сыграть уже в предстоящей встрече, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником «столичных» в ночь со среды на четверг станет «Торонто». Младший из братьев проводит отменный дебютный сезон в АХЛ. За «Херши» белорус набрал 62 очка в 66 встречах. 

Нападающий является сильнейшим бомбардиром и снайпером клуба, а также входит в список лучших лиги. Если Илья появится на льду в НХЛ, то он побьет рекорд всех времен. Ранее за один сезон в главном чемпионате планеты играли не более 8 земляков. Протас может стать 9-м. 

# Хоккей

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