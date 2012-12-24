Отделение гемодиализа с новейшим медицинским оборудованием открылось в Шклове

Новости Беларуси. Десятки жителей Могилевской области, которые страдают от почечной недостаточности, получили настоящий подарок. В Шклове открылось современное отделение гемодиализа, которое оборудовано новейшими медицинскими аппаратами. Это сэкономит драгоценное время многим жителям района, которым раньше надо было чуть ли не каждый день за лечением ездить в областной центр.

Галина Вихрова на диализе уже шестой год. И все это время трижды в неделю женщина ездила в Могилев на процедуры. Четырехчасовой сеанс изрядно выматывает, признается Галина Сергеевна. На поездку уходил целый день.

С открытием отделения гемодиализа в Шклове у людей с хронической почечной недостаточностью появилось возможность получать необходимую помощь быстро и качественно.

Галина Вихрова:

Это дало нам большую роль в жизни. Иногда плохо, думаешь, что умираешь, не хочется жить. Но потом становится хорошо. Надо добираться до больницы, но будешь еще жить. Эта процедура нам помогает, она продляет жизнь.

Всего в Могилевской области 48 аппаратов «искусственной почки». В списке на гемодиализ более 400 пациентов. Это люди с хронической почечной недостаточностью, инвалиды первой группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шкловское отделение – пятое в регионе. В больнице четыре диализных места. А значит в день помощь получают восемь пациентов. Не только со Шкловского, но и Круглянского районов. Открытие отделения стало панацеей для многих жителей региона.

Владимир Козел, заведующий отделением гемодиализа Шкловской центральной районной больницы:

Это большой шаг в здравоохранении нашего района.

Могилевская областная больница перегружена. Количество пациентов растет. И мы на себя взяли часть работы областной больницы. Теперь мы можем помогать нашим пациентам самостоятельно.

Аппараты дорогостоящие – 2,5 миллиарда рублей. Но что цена, когда на кону – жизнь. Больным с хронической почечной недостаточностью пропустить нельзя ни одной процедуры.

Сергей Карака, главный врач Шкловской центральной районной больницы:

Безусловно, открытие данного отделения позволило увеличить возможности специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в больницах Шкловского района. Пациентов теперь не нужно отправлять в Могилев и Минск для получения данного вида процедуры.

В 2012 году в Шкловской больнице отремонтировали все отделения. Приобрели новейший аппарат искусственной вентиляции легких. А в 2013 году модернизация придет и в сельские больницы сестринского ухода.