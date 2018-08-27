«Он всегда предполагает наличие наблюдателя»: что такое токсический стыд и как с ним бороться?

Марина Прохорова, психолог:

Мы часто слышим и произносим фразы из разряда: «Сгореть от стыда. Исчезнуть. Провалиться сквозь землю». И виновником тому является стыд. Чувство – одно из самых непростых в переживании и обращении. Поговорим о токсическом стыде, и о том, как с ним обходиться в жизни. Стыд – социально обусловленное чувство, которое возникает в контакте с другим человеком. Он всегда предполагает наличие наблюдателя – чьих-то глаз или ушей, которые, как вам кажется, обязательно оценивают вас, осуждают, формируют какое-то мнение. Именно эти фантазии причиняют стыдящемуся колоссальные муки.

Условно выделяют стыд токсический и стыд творческий.

Творческий стыд характерен для какой-то конкретной ситуации, посему к нему можно как-то адаптироваться. Что касается стыда токсического, то здесь мы имеем дело с хронической формой этого чувства. Обычно оно формируется в раннем детстве, когда вас ругали или стыдили взрослые. Уже тогда вы могли получить опыт обесценивания и отвержения. Когда близкий вам человек вместо того, чтобы оставаться с вами, в буквальном смысле, уходил, оставлял вас. Всё это воспринимается ребёнком на личный счёт. К стыду может примешиваться и чувство вины.

Возникая в паре, они оказывают особенный разрушительный эффект.

Получив такой травматичный опыт в прошлом, человек неосознанно стремится избежать его в настоящем. Как это происходит? Во-первых, человек просто выбирает не вступать в контакт с другими людьми. Во-вторых, в нежелании быть отвергнутым, человек использует так называемое опережающее отвержение. Ему проще самому оттолкнуть человека, в страхе разочаровать его тем, кто он есть на самом деле.

Важно понимать одно: токсический стыд очень сложен в переживании.

Поэтому человеку гораздо проще избежать соприкосновения с ним через страх, обесценивание, агрессию, эпатаж, нежели чем погрузиться в это непереносимое чувство. Однако, токсический стыд перестаёт быть таким отравляющим именно тогда, когда вы приучаете себя оставаться в нём, хотя бы, на долю секунды. И, что особенно важно, оставаться в контакте с другим человеком. Например, сделали вам комплимент, похвалили – попробуйте прислушаться, что с вами происходит. Возможно, вы заметите, что кроме стыда, внутри растекается какое-то приятное чувство: тепло, радость, удовольствие – что угодно. Главное, что рядом со стыдом появились новые ощущения, у него появились конкуренты. Безусловно, тема стыда заслуживает отдельного внимания и помощи со стороны специалиста.