Доклад ВОЗ: употребление мяса провоцирует появление рака

В понедельник, 26 октября, Международное агентство по изучению рака, являющееся частью Всемирной организации здравоохранения, опубликовало анализ, который указывает на то, что появление рака толстой кишки связано с употреблением обработанного мяса, а также красного вида мяса. Мы представляем ответы на наиболее важные вопросы.

Как употребление мяса связано с появлением рака толстой кишки?

Для улучшения вкусовых качеств и сохранности продукта обработанное мясо в виде хот-догов или сосисок солят, коптят и консервируют. Ученые давно обеспокоены, что такая обработка может стать причиной образования в пище потенциально канцерогенных веществ, например, полициклических ароматических углеводородов.

Рассматривая вопрос о красном мясе (говядина, свинина и баранина), то здесь речь идет не об обработке, а о способе приготовления. Во время жарки мяса возникают потенциальные канцерогены, включая гетероциклические ароматические амины.

В докладе доказана связь между употреблением обработанного мяса и появлением рака толстой кишки,

а возможно и других видов рака,

однако зависимость появления рака от употребления красного мяса так и не была установлена.

По данным газеты The New York Times, в тезисах данного доклада также указано, что до сих пор так и не установлено, является ли употребление красного мяса причиной возникновения раковых заболеваний.

Есть ли безопасный способ приготовления мяса?

Ученым не хватает данных, чтобы установить, может ли жарка или варка мяса снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

Каков на самом деле риск?

По сравнению с курением и употреблением алкоголя, риск невелик. В США рак толстой кишки является третьим по распространенности видом раковых заболеваний. По прогнозам в этом году будет диагностировано 133 тысячи случаев заболевания, пациентами которых будут в большинстве своем люди пенсионного возраста. Риск смертности составит около 5%.

В том случае, если употребление красного мяса все же связано с образованием онкологических заболеваний, ВОЗ подсчитала, что 50 грамм обработанного мяса или 100 грамм красного мяса ежедневно увеличивает риск появления рака толстой кишки на 18% и 17% соответственно.

Большинство данных, проанализированных ВОЗ, были взяты из исследований населения, однако многие эксперты сомневаются, могут ли эти риски быть применимы индивидуально к каждому человеку, у которого могут быть и другие риски возникновения рака толстой кишки.

Есть ли способ снизить риск возникновения рака толстой кишки?

Существует несколько способов. У людей, употребляющих большое количество фруктов, овощей и клетчатки риски, несомненно, меньше. Ожирение, курение и злоупотребление алкоголем повышают риск возникновение рака. Заболеваемость снижается уже на протяжении 20 лет, отчасти из-за широкой практики колоноскопических исследований. Небольшая доза аспирина каждый день может также снизить риски, однако у него есть побочные эффекты, и большинство экспертов не рекомендуют его употреблять людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Перевод: Лилия Соломенкова.