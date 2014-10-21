Ортопедия и ортодонтия в стоматологии

Сергей Кулик, главный врач стоматологической поликлиники г. Минска:

Ортопед — специалист в стоматологии, который занимается восстановлением, протезированием утраченных зубов.

Олег Живень, стоматолог-ортопед:

Основной причиной обращений пациентов в клинику ортопедической стоматологии является отсутствие зубов либо функциональное нарушение зубочелюстной системы.



Современные технологии позволяют сделать панорамный снимок, который дает врачу-ортопеду возможность подробно изучить всю ротовую полость человека (рентгенографическое обследование).



Олег Живень, стоматолог-ортопед:

Современные компьютерные 3D-томографы, которые применяются в стоматологии, позволяют установить причину развития заболевания либо диагностировать заболевания и его локализацию любого профиля.

Существуют программы, которые могут подобрать и подсказать врачу место установки имплантата, также выбрать из перечня имеющихся возможных имплантатов конкретно по диаметру, по длине установки. Очень облегчает работу врача-имплантолога и ортопеда.

Сергей Кулик, главный врач стоматологической поликлиники г. Минска:

На сегодняшний день ортодонтия творит чудеса, действительно помогает многим нашим и молодым, и не очень молодым людям решить те проблемы эстетики, косметики, которые ранее им были неподвластны. Сейчас использование мультибондинговых систем позволяет сделать улыбку красивой, зубной ряд ровным, в случае необходимости решить проблему при любой зубочелюстной аномалии. Если раньше это были громоздкие аппараты, то сегодня это совершенно другие технологии, другие подходы, более комфортные, более косметически эстетичные.

Екатерина Юркевич, стоматолог-ортодонт:

Чаще всего приходят пациенты, недовольные своей улыбкой. Брекеты, которые позволяют лечить многие патологии без удаления зубов, что раньше, в принципе, была невозможно.