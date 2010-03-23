Операции, которые выполняются в единичных клиниках мира, активно внедряются и в Беларуси

Врачи 9-й столичной больницы сделали двойную пересадку стволовых клеток крови мужчине, для которого это стало единственным шансом вернуться к нормальной жизни. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже мечтает о дачном сезоне. Алеся Высоцкая знает подробности.

В Минск он приехал из Гомеля. Здесь Виктору проведены две пересадки стволовых клеток периферической крови. Эта методика — новая. Если бы лечение шло способами другими, к примеру, химиотерапией, каждые три-четыре недели ему пришлось бы лежать в стационаре — на протяжении нескольких лет.

Наталья Миланович, заведующая отделением трансплантации костного мозга 9-й клинической больницы Минска:

Достигнут хороший эффект. Снижено, практически до нормы, количество клеток в костном мозге. Минимальные клетки имеют неблагоприятные характеристики. Мы рассчитываем на то, что эта трансплантация улучшит результаты проведенного лечения.

За последние пять лет сделано многое. Оснащены не только ведущие, но и региональные медицинские центры. Строятся новые, модернизируются старые поликлиники. Руки специалистов и новейшее оборудование могут творить чудеса. Операции, которые раньше белорусы могли сделать лишь за границей, становятся доступными и в нашей стране. И более того — уже к нам активно едут лечиться иностранцы. Сегодня о перспективах белорусской медицины говорили на масштабном форуме в Минске.

В год качества у профильного ведомства большие планы. Уже, к примеру, планируется первая высокотехнологичная операция по пересадке печени ребёнку. Будет значительно увеличено импортозамещение, как оборудования, так и медикаментов.

Николай Белькович, заместитель директора фармацевтического предприятия:

Критерий эффективности при импортозамещении — цена препарата на внутреннем рынке. Как правило, всё, что даём на рынок мы, на 30% дешевле, чем импорт.

На этот медицинский форум в Минск приехали специалисты 17 стран мира. Это более 400 компаний. Есть что показать и белорусам. Четырёхдневный обмен опытом, интерактивные конференции и семинары — это новый импульс к развитию медицины.