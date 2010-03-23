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В Беларуси может появиться аналог значка ГТО

23 марта 2010 15:12
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Аналог советского значка «Готов к труду и обороне» может появиться в Беларуси. Сейчас проходит конкурс на лучший дизайн значка.

Конкурс продлится до 30 апреля. Кроме того, в стране будет принят государственный физкультурно-оздоровительный комплекс, чем-то напоминающий шкалу норм ГТО, сообщает БЕЛТА.

Как заявила ведущий специалист управления физкультуры Министерства спорта и туризма Наталья Батаева, сегодня более 1,5 млн. жителей Беларуси, из которых 70% — подрастающее поколение, посещают различные спортивные центры и комплексы. К их услугам 172 физкультурно-активных объединения и 48 физкультурно-оздоровительных комплексов. В различные спортивные кружки стараются привлекать и трудных подростков.

# Здоровье

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