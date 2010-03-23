Масштабный медицинский форум в Минске собрал представителей 17 стран мира

Сегодня о перспективах говорили на масштабном медицинском форуме в Минске.

Уже в этом году наши хирурги планируют провести первую операцию по пересадке печени ребенку, а также комплекса «сердце-легкие» взрослому.

Это позволит не только новейшее оборудование, которое уже есть в Беларуси, но и уровень образования специалистов.

В год Качества продолжается планомерная работа по созданию в республике системы здравоохранения самых высоких стандартов.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Правительство поставило задачу увеличить количество продукции отечественного производства. У нас есть, что производить. Ежегодно увеличиваются поставки наших медпрепаратов. Если в прошлом году в производство внедрено 34 новых наименования, то в этом году — уже 50.