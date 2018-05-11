Оказывает положительное влияние на иммунитет и сердце. Чем полезно сало?

Лакомство для гурманов – нежное и ароматное сало. Этот продукт с деревенским колоритом славится своими вкусовыми, полезными качествами и не только в наших краях. Сало любят в Украине, шпик – в Германии, лардо с удовольствием употребляют в пищу итальянцы. Во многих странах сало долгое время считалось блюдом для бедных, сегодня его подают в качестве деликатеса даже в лучших домах Парижа.

Светлана Гордынец, заведующая отделом мясных продуктов РУП «Институт мясомолочной промышленности»:

Сало вкусный и полезный продукт. Сало содержит витамины растворимые: А, Е, D. Но надо сказать, что сало – это высококалорийный продукт. В 100 г сала содержится около 707 ккал. В свином сале много арахидоновой кислоты. Она положительно влияет на иммунитет, входит в состав клеточных мембран и оказывает положительное влияние на сердце. Сало не накапливает радиацию и не содержит канцерогенов.