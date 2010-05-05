Ежегодно в мире 100 тыс. человек умирают от укусов змей и 300 тыс. становятся инвалидами

В мире ежегодно по меньшей мере 100 тыс. человек умирают от укусов змей.

Многих фатальных исходов можно было бы избежать путем обеспечения надлежащего лечения пострадавших и в частности, доступа к антитоксинам.

ВОЗ опубликовала новые руководящие принципы по производству, регулированию и контролю антитоксинов против змеиного яда. На одном из своих веб-сайтов в Интернете ВОЗ разместила подробную информацию о том, где встречаются ядовитые змеи, как они выглядят, какие антитоксины надлежит использовать, а также где их можно приобрести.

«Многие страны не имеют доступа к необходимым им антитоксинам. Другие страны используют антитоксины, которые никогда не тестировались на змеиные яды, против которых они используются. Поэтому в случае змеиных укусов люди часто не могут получить необходимое им лечение», — заявила помощник генерального директора ВОЗ Карисса Этьенн.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире 5 млн человек подвергаются змеиным укусам, 2,5 млн таких случаев связаны с поражением ядом. От этого примерно 100 тыс. человек умирают и около 300 тыс. становятся инвалидами. Основные жертвы — дети и фермеры, живущие в бедных сельских общинах, где нет надлежащим образом оснащенных медпунктов, пишет БЕЛТА.