ЮНЭЙДС приветствовала решение Глобального фонда о предоставлении грантов на борьбу с ВИЧ

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приветствовала решение правления Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией о проведении в середине мая текущего года десятого раунда предоставления грантов.

ЮНЭЙДС отмечает, что даже в эти трудные финансовые времена мировое сообщество готово выделять средства для борьбы с вирусом иммунодефицита.

«СПИД не остановлен ни в одной из частей мира. Нам необходимо обязательно поддерживать поступление средств для людей и сообществ, ежедневно борющихся с воздействием ВИЧ», — заявил исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе.

ЮНЭЙДС отметила решение Глобального фонда продолжить финансирование проектов по оказанию помощи группам населения, которым грозит самый высокий риск заражения опасным вирусом. Глава ЮНЭЙДС подчеркнул, что механизмы финансирования зачастую не учитывают работников секс-бизнеса, потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и другие уязвимые группы населения.

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу готова к оказанию технической помощи странам, организациям гражданского общества и Глобальному фонду с тем, чтобы заявки на получение финансирования составлялись на основе доказательной информации, пишет БЕЛТА.