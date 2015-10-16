Об успехах столичной медицины в борьбе с самыми актуальными заболеваниями. В гостях у программы «Здравствуйте, доктор» председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич. Существуют заболевания, которые давно вышли за рамки медицинских проблем и стали уже и социальными проблемами. Потому что они занимают топовые позиции в структуре смертности и заболеваемости населения. В первую очередь, конечно же, это относится к болезням кровообращения.

Игорь Юркевич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Безусловно, болезни системы кровообращения являются бичом, основным вкладчиком в смертность населения. И для столицы крайне важно развитие программ, направленных на раннюю диагностику болезней системы кровообращения, на повышение эффективности лечебных мероприятий по данному направлению. Можно сказать, что мы завершили формирование сети КатЛабов, практически доступность интервенционной помощи в круглосуточном режиме в городе Минске обеспечена, установили сеть ангиографов. На сегодняшний день это имеет 10-я больница,1-я клиника, 2-я больница скорой медицинской помощи. Практически все учреждения оснащены современным интервенционным оборудованием. За этот период выполнено достаточно большое количество практически две тысячи кардиохирургических вмешательств. Это, конечно, с учетом установки кардиостимуляторов. Вместе с тем на базе 9-й больницы организовано отделение кардиохирургии, выполняется на сегодняшний день практически весь спектр манипуляций операций на открытом сердце. Реализация всех программ невозможна и без изменения отношения к данным проблемам самого населения. Поэтому те же массовые акции, которые направлены на выявление артериальной гипертензии, на назначение эффективных схем лечения. Оно, безусловно, тоже дает свой результат.

Игорь Викторович, а как Вы видите дальнейшее развитие кардиологической службы в городе Минске? Что мы будем развивать, на что мы будем делать акцент?

Игорь Юркевич:

Во-первых, скорее всего, рано или поздно придется рассматривать вопрос самостоятельного юридического лица городского кардиоцентра. Второе направление — модернизация учреждений здравоохранения 1-й клинической больницы, где сконцентрированы на сегодняшний день одни из лучших профессионалов в области ритмологии. Следует рассматривать вопрос о реорганизации ритмологического отделения.

Безусловно, все те технологии, которые мы используем, они достаточно затратные, это огромные ресурсы, которые наша страна вкладывает в здоровье населения, здоровье людей. Все-таки результат, на который мы рассчитываем и который мы видим перед собой, они о чем говорят?

Игорь Юркевич:

Основная цель, конечно, — снижение смертности, смертности в трудоспособном возрасте. За 6 месяцев этого года мы снизили в абсолютных цифрах и в относительных цифрах показатель смертности населения от болезней системы кровообращения. То есть умер 631 пациент. За аналогичный период прошлого года — 715 человек. Увеличился охват и реабилитационных мероприятий. Это тоже, наверное, одно из основных направлений. Если говорить о показателе общей смертности населения, то по городу Минску мы одни из самых низких. Резерв в городе Минске, конечно же, выше. И мы будем работать именно над снижением смертности трудоспособного возраста.

Устрашающая статистика онкологических заболеваний. Рост онкологических заболеваний, конечно же, свидетельствует о том, что это вторая актуальная проблема, над которой работают наши медики. Какие успехи в онкологической службе? Что мы делали и на что направлены наши усилия в перспективе.

Игорь Юркевич:

Если говорить о статистике, за последние пять лет количество больных раком возросло существенно, произошел рост заболеваемости на 11%. При этом нам удалось сохранить цифры смертности населения на стабильном уровне. И самое главное — соотношение смертности к заболеваемости населения онкологическими заболеваниями сохранилось на уровне европейских показателей. Это результат, наверное, и модернизации, и результат реализации пилотных проектов, которые реализуются по скринингу наиболее актуальных онкологических заболеваний.

Своевременная диагностика позволяет получить совсем другой прогноз и совсем другие результаты лечения. Главное понимать, что диагноз рак — не приговор при своевременной постановке диагноза. Поэтому основные усилия направлены, конечно же, на реализацию проектов по скринингу рака предстательной железы, рака шейки матки, рака молочной железы. Безусловно, уважение города и модернизация самого онкологического диспансера на сегодняшний день позволили перейти совсем к другому уровню лучевой терапии.

Игорь Викторович, вот мы обсудили заболевания, который вносят очень серьезный вклад в показатель смертности. Но есть еще и другой демографический показатель — показатель рождаемости. Так каковы усилия в этом направлении? Что мы делали, какой вклад вносился в развитие неонатологической службы?

Игорь Юркевич:

То внимание государства к проблемам охраны материнства и детства традиционно было одним из наиболее сильных направлений отечественного здравоохранения. Безусловно, город Минск всегда здесь был и должен оставаться на передовых позициях. Показатель младенческой смертности в Минске за прошлый год был одним из самых низких в стране (3 промилле). И показатель перинатальной смертности за 6 месяцев этого года составил 2,9 промилле. То есть показатели, в принципе, одни из лучших как по стране, так и сопоставимы с европейскими странами. Все это результат реализации той или иной комплексной программы и организации многоуровневой системы. Трехуровневая система оказания помощи. Она дает свой эффект однозначно.

Реализация всего комплекса мер. Прежде всего, конечно, профилактика заболеваний у детей, охрана здоровья матери, контроль и возможность реализовать с медицинской помощью на всех уровнях позволяет сохранять показатели, которые есть на сегодняшний день в Минске.

То есть фактически мы начинаем заботиться о здоровье ребенка, когда он находится еще в утробе матери. Потом последовательно мы его, так сказать, выхаживая, вынашивая, рождая, стремимся сохранить его в последующем. А там, где есть проблемы, там подключаются уже и лечебные мероприятия, и реабилитационные мероприятия. То, что для нас очень важно и то, что показатель рождаемости должно все-таки повысить.

Игорь Юркевич:

Конечно. Это одна из основных задач.