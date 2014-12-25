О работе врачей-неонатологов

О работе уникальных врачей, врачей-неонатологов, говорили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.

Кто же такой врач-неонатолог?

Елена Васильева, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Я считаю, что врач-неонатолог, наверное, сродни волшебнику. Врач-неонатолог это, конечно, отдельная специальность, отдельная категория врачей-педиатров. Сформировалась она все-таки путем слияния смежных профессий: из акушерства и педиатрии.

Наталья Илькевич, заведующая отделением для новорожденных детей УЗ «Городской клинический роддом №2»:

Как мама себя чувствовала до беременности. Какие хронические патологии у нее есть, какие острые заболевания у нее были. Дальше мы ознакамливаемся с анамнезом течения беременности. Очень важно для неонатолога знать, как протекала беременность.

О том, как протекал первый период родов, врачу-неонатологу рассказывает акушер-гинеколог.

Наталья Илькевич:

Только после того, как ознакомишься полностью с анамнезом, для себя представляешь, что можно ожидать от этого ребенка. Какие у него есть группы риска. Только после этого мы приступаем непосредственно к осмотру ребенка.

Знакомство неонатолога и ребенка происходит еще в родзале.

Есть признаки, по которым еще до полноценного осмотра неонатологу понятно, что ребенок вполне здоров.

Наталья Илькевич:

Ребенок, который громко, задорно кричит, у которого розовая кожа, который дышит самостоятельно, который активно сопротивляется на осмотре.

Какими чертами должен обладать врач-неонатолог? Что у него в характере должно быть?

Елена Васильева:

В характере, безусловно, должны быть доброта, внимательность и уверенность в собственных силах. Это только составляющие. Я считаю, что неонатологи обладают запасом профессиональных знаний, потому что распознать проблему совсем крошечного человечка, который не скажет, иногда даже не подаст виду, что что-то плохо. Это должны быть колоссальные знания и внимание.

После первой встречи с ребенком в родзале, неонатолог навещает своего подопечного через 10 минут, 30 минут и через два часа после рождения.

Какие наиболее часто встречающиеся острые ситуации в профессии врача-неонатолога?

Елена Васильева:

Дыхательные нарушения, какие-то определенные заболевания в период новорожденности. Те заболевания, с которыми мама приходит в период беременности, как она переносит беременность, какие заболевания во время беременности ее беспокоили, то, как она питается — все это, безусловно, сказывается на том, как будет ребенок переносить период адаптации, какие проблемы могут возникнуть.

Большое беспокойство у врачей-неонатологов вызывает проблема внутриутробного инфицирования новорожденных.

В силу болезни или недоношенности некоторые малыши требуют особых условий пребывания в специальных отделениях.

Елена Марочкина, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных детей УЗ «Городской клинический роддом №2»:

Это как глубоко недоношенные дети, которые рождаются с маленьким сроком и маленьким весом, так и недоношенные с большим сроком гестации, которым еще требуется выхаживание. Дело в том, что у недоношенных детей есть еще несовершенные системы. У них несовершенная терморегуляция, многие дети нуждаются в дополнительном обогреве.

Около 70% всех новорожденных переносят желтуху.

Елена Васильева:

Беларусь, к счастью, достигла показателя младенческой смертности на уровне самых высокоразвитых стран мира. Поэтому, я думаю, что все те усилия, которые мы прилагаем в этом направлении, не проходят даром.