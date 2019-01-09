Нужно ли переходить на супчики и каши? Спросили врача, как помочь организму восстановиться после бурных праздников

Как после большого количества выходных настроиться на рабочий лад? Об этом и не только спросим у главного врача 7-й столичной поликлиники. В студии программы «Большой город» Сергей Дечко.

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:

Любой приём пищи – это приём энергии для нашего организма. А энергия всегда должна перерабатываться. Поэтому здесь организм тратит жидкость и соли. Поэтому после новогодних праздников первоочередное – это хороший запас воды дома. Желательно, минерализованной.

Нужно ли переходить на супчики и каши?

Сергей Дечко:

Переходить не надо. Нужно стараться, чтобы рацион не подвергался каким-либо значимым изменениям. То есть минимальные отхождения в честь праздника – да, возможны, но в целом, если резко уйти с одного вида пищи на другой, то можно вызвать больше проблем. Поэтому всё должно быть в меру и постепенно.