Что делать, если укусила пчела или шершень? Правила первой помощи

Нашествие насекомых и паукообразных – типичная проблема, с которой все мы сталкиваемся в теплое время года! Стать жертвой кровопийц можно, даже не выезжая за пределы города.

Крошечные и, на первый взгляд, безобидные мошки и комары могут быть переносчиками множества инфекций. Последние, кстати, признаны самыми опасными транспортёрами вирусов в мире! К счастью, в наших краях летающие и жужжащие практически безобидны. Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Комары в нашей стране не так опасны, как в тропических странах, тем не менее основной дискомфорт могут вызвать зуд, покраснение, отечность в месте укуса, однако данные симптомы легко снимаются приемом противоаллергических препаратов, которые назначит врач.

Зачастую укусы насекомых вызывают аллергию! Реакция организма зависит от индивидуальной непереносимости. Как минимум пострадавшего ждут сыпь, слабость и высокая температура. В худшем случае – анафилактический шок и летальный исход. А самые тяжелые последствия от укусов ос, пчел и шершней – их яд очень токсичен! Поэтому при себе нужно иметь антигистаминные препараты и знать правила оказания первой помощи.

Татьяна Литвинова, врач-аллерголог:

Промыть место укуса холодной водой. Если это были жалящие насекомые, можно использовать также перекись водорода, приложить холод к месту укуса, это может быть лед или что-то другое из холодильника, на 20 минут для того, чтобы уменьшить поступление токсинов в кровь, и место обработать какой-либо противоаллергической мазью, которая продается в ближайшей аптеке.

Едва ли не самые опасные насекомые – иксодовые клещи, которые переносят такие заболевания, как Лайм-боррелиоз и энцефалит. И чем больше инфицированный паукообразный сидит на теле жертвы, тем больше вероятность заражения. Избавиться от паразита помогут врачи любого травмпункта. Если обратиться в поликлинику возможности нет, удалить кровопийцу нужно самостоятельно. Но не стоит смазывать место укуса маслом или спиртом, а также греть. Екатерина Хомченко:

Необходимо обратиться в учреждение здравоохранения к врачу-инфекционисту, педиатру, терапевту для назначения профилактического антибактериального лечения. Следует отметить, что максимальный эффект от назначения профилактических препаратов достигается в первые 72 часа.

Специалисты говорят, лучшее лечение – профилактика! Отправляясь на природу, надевайте закрытую одежду и головной убор и обязательно пользуйтесь репеллентами. Их сейчас огромный выбор. Спреи, аэрозоли, мази, крема и мелки. Для детей и взрослых, с ароматами и без, в разном ценовом диапазоне.